エヴァートンでプレイする長身ストライカーのベトはチェルシー戦に勝利したあと、喜びを爆発させた。



エヴァートンがチェルシーを3-0で撃破したこの試合で圧巻の活躍を見せたのがベトで、33分ジェームズ・ガーナーのスルーパスに抜け出し、先制ゴールをもたらすと、62分にもゴール。さらに76分には前線で起点となり、イリマン・エンディアイエのゴールをアシストした。



全3ゴールに絡む活躍を見せた同選手がマン・オブ・ザ・マッチに選ばれたが、チェルシー撃破の立役者は次のように喜んだ。





「自分がヒーローだとは思わないが、ここが自分の居場所だと思っている。エヴァートンでプレイすることは信じられないほど素晴らしいことで、ゴールやアシスト、そして良いパフォーマンスでチームに貢献するために全力を尽くしたいと思っているよ」「本当に嬉しい。私たちにとって絶対に勝たなければならない試合だったし、ホテルを出た瞬間からファンが声援を送ってくれていた。相手も私たちが勝つ必要があることを知っていた。私たちは素晴らしいパフォーマンスを見せた。3ゴールを決め、無失点に抑え、満足しているよ」（英『Sky Sports』より）エヴァートンは現在8位と中位に位置しているが、5位のリヴァプールとは3ポイントしか離れておらず、欧州カップ戦の出場権を狙えるポジションにいる。チェルシー戦の完勝でさらに勢いがつく可能性もあるが、エヴァートンはここからさらに順位を上げていけるか。