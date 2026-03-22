◇第98回選抜高校野球大会第4日 1回戦 大垣日大2−1近江（2026年3月22日 甲子園）

隣県同士の「関ヶ原決戦」は、2年連続7度目出場の大垣日大（岐阜）が、2−1で近江（滋賀）を破り、2回戦に進出した。

両軍ともに堅守が光った。初回、無死三塁の先制機をつくった大垣日大に対して、近江の内野手は前進守備をしかなかった。だが、2番・山崎の一ゴロの打球に対して、一塁手の箕浦がとっさの判断で本塁封殺し先制点を許さなかった。

その後も近江・上田、大垣日大・竹岡の両投手が要所を封じる投手戦を展開。上田は6回の2死二、三塁も封じ、大垣日大に先制点を与えなかった。一方、竹岡も6回に1死一、三塁のピンチを招くが無失点と、譲らなかった。

均衡が破れたのは延長10回。1死二、三塁から、大垣日大の代打・高橋が右翼線への2点適時二塁打を放ち、これが決勝点。その裏に1点を返されたが、先発の竹岡が10回を投げ切り、188球で1失点完投勝利を収めた。

古戦場の関ヶ原を挟んで、車で40分ほどで行き来できる距離に両校はある。今年も練習試合の予定を組んでいたが、ともに選抜出場が決まったためキャンセル。23年夏1回戦の対戦では、大垣日大が7−2で勝利した。

▼大垣日大・高橋正明監督「全員で総力戦で勝てたことがうれしい。これがうちが目指してきた（全員）野球。代打の高橋もよく打ちました。思い切りの良い打者。（捕手の場面で代打）勝負所でいくぞと言っていたが、勝負をかけました。（竹岡は）回を重ねるごとに良いボールが来ていた。（監督にとっては甲子園初勝利）こんな幸せなことはない。一生、忘れられないゲームになりました」