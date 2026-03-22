「『愛の南京錠』を返却します」。

千葉ポートタワー（千葉市中央区）は、カップルたちが２階展望フロアのフェンスに取り付けた南京錠の返却を始めた。展望フロアはＮＰＯ法人が認定する「恋人の聖地」に登録されているが、今月末で登録を終了することとなり、返却を決めた。この機会にふたりで永遠の愛を誓い合った場所を再び訪れてみませんか――。

「ずっと愛しているよ」「また２人で来られますように」。地上１０５メートルの高さにある２階展望フロアのフェンスには、カップルが愛のメッセージを書き込んだ南京錠がびっしりと取り付けられている。

２階展望フロアは２０１１年４月、ＮＰＯ法人「地域活性化支援センター」（静岡市）が認定する「恋人の聖地」に登録された。東京湾や千葉市街を見渡せる絶景が魅力で、デートスポットとして愛された。南京錠をかけられるフェンスが設置され、多くのカップルが永遠の愛を誓って取り付けた。

千葉市と、４月からタワーの指定管理者となる共同事業体が協議し、「登録から１５年がたち、一定の役割を終えた」として登録を３月末で終了し、更新しないことを決めた。南京錠のフェンスも撤去するという。

１０日にホームページに返却の案内をアップしたところ、数人の希望者が取りに来たという。返却希望の受け付けは２８日まで。