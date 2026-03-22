米ハワイ州オアフ島で洪水が発生した/Craig Fujii/Honolulu Civil Beat/AP

（CNN）米ハワイ州のオアフ島で大規模な洪水が発生し、数百人が救助された。水位上昇で決壊の恐れがあると当局が懸念したダム周辺では、21日に避難命令も出た。

グリーン州知事は記者会見で、今回の洪水は同州で過去20年で最大規模のものだと述べた。1週間のうちに2度目となる大きな嵐が州を襲ったことで、洪水が始まる前から地盤はすでに水を含んでいたという。

グリーン氏によれば、これまでのところ死者や行方不明者の報告はないという。

グリーン氏は21日、CNNの取材に対し、救助隊は危険な状況の中で236人を救助したと明らかにした。

このうち約10人は低体温症で病院に搬送された。グリーン氏が20日の記者会見で明らかにした。

グリーン氏は今回の嵐による被害総額について、公共と民間を合わせて州全体で10億ドル（約1590億円）を超える可能性があるとしている。

オアフ島では、壊滅的な鉄砲水で住宅が破壊されたほか、空港や病院に被害が出ており、町が孤立している。

緊急当局によると、オアフ島のワヒアワ・ダムは決壊の恐れがある。ワイアルアとハレイワの住民に対しては「生命を脅かす洪水の可能性」があるとして直ちに避難するよう指示が出た。鉄砲水の警報と避難命令は21日午後3時ごろまで出され、その後解除された。

ダムの水位は20日夜になって下がり始めた。緊急当局によると、水位はなお高い状態にあり、引き続き監視を続けている。

グリーン氏は21日午後、CNNに対し、「大丈夫そうだ。ここ数時間は水位は下がる傾向にある」と述べた。そのうえで、「今のところはよい状態に見えるが、古いダムだ」と語った。

ワイアルア地区では、当局は全ての道路が通行不能になる危険性があると警告した。当局は20日、取り残されるのを防ぐため状況が安全なうちに避難してほしいと呼びかけた。