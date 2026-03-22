重盛さと美「黒髪復活」印象一変の新ヘア披露「清楚で綺麗」「大人の女性」と反響
【モデルプレス＝2026/03/22】タレントの重盛さと美が3月21日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し話題を集めている。
【写真】37歳美人タレント「透明感がすごい」雰囲気ガラリの新ヘア
重盛は「黒髪復活」とつづり、鏡越しの自撮りショットを投稿。前髪を分け、明るめのトーンの茶髪からイメージチェンジし、大人な雰囲気を引き立たせる艶やかな黒髪スタイルを披露している。
この投稿にファンからはこの投稿に、ファンからは「透明感がすごい」「黒髪似合う」「印象変わる」「大人の女性って感じ」「凛とした美しさが際立ってる」「イメチェン大成功ですね」「清楚で綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳美人タレント「透明感がすごい」雰囲気ガラリの新ヘア
◆重盛さと美、黒髪復活
重盛は「黒髪復活」とつづり、鏡越しの自撮りショットを投稿。前髪を分け、明るめのトーンの茶髪からイメージチェンジし、大人な雰囲気を引き立たせる艶やかな黒髪スタイルを披露している。
◆重盛さと美の投稿に反響
この投稿にファンからはこの投稿に、ファンからは「透明感がすごい」「黒髪似合う」「印象変わる」「大人の女性って感じ」「凛とした美しさが際立ってる」「イメチェン大成功ですね」「清楚で綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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