ゲランフレグランス新作♡肌に溶け込む5つの香りコレクション誕生

ゲランの名作コレクションに、新たなフレグランスライン〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉が登場。ホワイトムスクを基調に、まるで“第二の肌”のように寄り添う繊細な香りが魅力です。テキスタイルから着想を得た5つの香りは、日常から特別な瞬間までを優しく彩る存在。自分らしい香りを見つけたくなる、注目の新コレクションです♡

肌に寄り添う新フレグランス

ラール エ ラ マティエール レ ゾー

5種/100mL 価格：33,000円(税込)

〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉は、テキスタイル素材と感情のつながりをテーマにした新コレクション。

ホワイトムスクのやわらかさを軸に、触覚的な感覚を香りへと昇華。軽やかで繊細な香りが、肌に自然になじみます。

発売日：2026年4月1日（水）一部店舗限定／4月2日（木）公式オンライン発売

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5つの香りと素材のストーリー

オードゥカシミア（オーデトワレ）

ベージュカラー／ウッディムスクで温もりある香り

オードゥポプリン（オーデトワレ）

イエローカラー／ミモザとアプリコットのやさしい甘さ

オードゥランジュリー（オーデトワレ）

アーモンドグリーン／アイリス×バニラのセンシュアルな香り

オードゥコトン（オーデトワレ）

ピンク／アーモンドとオレンジブロッサムの清潔感

オードゥチュール（オーデパルファン）

ホワイト／シュガーアーモンドとムスクの幸福感ある香り

それぞれが異なる素材や感情を表現し、自分の気分やシーンに合わせて選べるのも魅力です。

色彩で楽しむ上質ボトル

今回のコレクションでは、ボトルデザインにもこだわりが。

素材をイメージしたパステルカラーが取り入れられ、ベージュやイエロー、ピンクなど柔らかな色合いが印象的。テキスタイル調ラベルやコットンコード、セラミック調キャップが、上質感をさらに引き立てます。

視覚でも楽しめる、インテリアのような美しさもポイントです。

香りで纏う、特別なひととき♡

やさしく包み込むような香りが魅力の〈ラール エ ラ マティエール レ ゾー〉は、日常にそっと寄り添う新しいフレグランス体験。気分やシーンに合わせて選べる5つの香りは、自分らしさを引き立ててくれます。特別な日だけでなく、何気ない日常にも取り入れて、香りとともに心地よい時間を楽しんでみてください♡