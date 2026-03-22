恋愛や結婚についてAIに相談したり、恋愛対象を2次元にしたりするZ世代が増えているそうです。ある調査では、3人に1 人がAIに相談し、2次元キャラクターとの恋愛も浸透していることがわかりました。



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この調査は、明治安田総合研究所が18歳〜54歳の男女8872人を対象に2025年12月に実施したものです。



「推し活やバーチャル恋愛・疑似恋愛をしていますか」の質問への回答から、10〜30代の若年層を中心に浸透していることがわかりました。女性の割合が高く、その対象は「アニメ・ゲーム等のキャラクター」「YouTuber」「アイドル」が特に多く挙げられました。



「恋人の推し活を応援したいですか？」の問いには、若年世代ほど恋人の推し活を応援する傾向が見られました。



「推し活やバーチャル恋愛・疑似恋愛とリアルな恋愛の線引き」については、63.1％の人が「とてもあてはまる・ややあてはまる」と回答しています。



推し活やバーチャル恋愛・疑似恋愛の対象に対する金銭の提供（投げ銭・プレゼントなど）について、有無や頻度を尋ねたところ、「ある」は半数超で、1 回あたりの平均金額は1000〜5000 円が最多でした。累計額では、1万円以上5万円未満がトップでした。



「恋愛や仕事について生成 AI に相談をしたことがありますか？」と質問した結果、若年世代ほど恋愛や仕事について生成AIに相談する割合が高く、Z世代では3人に1人でした。



仕事の相談内容としては、「仕事のアイデア出し」「仕事のトラブルやミス」「お客様トラブルの対処法」などがありました。 恋愛の相談内容としては、「SNSやメール、マッチングアプリへの返信、メッセージの作成方法について」「デートプランの作成」「 好きな人との接し方」でした。



生成AIサービス利用に伴い、支払える最大額（1カ月、税込み）を聞いてみたところ、「有料サービスは利用したくない」が トップ。ただし、AIへの相談割合が高い若年世代ほど「AIのアドバイスは有用である」と回答していました。



【出典】株式会社明治安田総合研究所／恋愛・結婚に関するアンケート調査