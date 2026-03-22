アメリカメディアは21日、トランプ政権がイランとの和平交渉の準備を開始したと報じました。

アメリカのニュースサイト・アクシオスは21日、アメリカ当局者などの話として、トランプ政権がイランとの和平交渉がどのようなものになるかについて、初期的な協議を開始したと報じました。ここ数日、2国間で直接の接触はないものの、エジプト、カタール、イギリスが両国のメッセージを伝達しているということです。エジプトとカタールは、アメリカとイスラエルに対し、イランは交渉に関心を示しているが、非常に厳しい条件を提示していると伝えたということです。

イラン側の要求には停戦のほか、将来的に戦争が再開されないという保証と損害への賠償が含まれているとしています。

一方、アメリカ側はイランに対し、6つの点について要求していて、その中には「ミサイル開発計画を5年間、停止する」ことや「ウラン濃縮をゼロ」にすること、「ナタンズ、イスファハン、フォルドゥにある核施設を廃止する」ことなどが含まれているということです。

ただ、イランはこれまでに複数の要求についてくり返し拒否していて、イランの指導者たちは、協議中に突然、爆撃を行ったトランプ政権との交渉は困難だと指摘しているということです。

また、アメリカ側は、これまで協議に参加してきたアラグチ外相は実際に合意を実現する権限を持つ人物というより「伝達役」のような存在だとみていて、イランで実際に意思決定を行っている人物を特定し、連絡を取る方法を模索していると報じています。