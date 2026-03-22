日産、米国生産車『ムラーノ』を日本市場に導入 2027年初頭より販売へ
日産自動車は17日、アメリカで生産するSUV『ムラーノ』を日本市場に導入し、2027年初頭より販売を開始すると発表した。
【写真多数】高級感＆スタイリッシュなたたずまい…日産新型『ムラーノ』内外装全部見せ
『ムラーノ』は、米国テネシー州にある北米日産のスマーナ工場で生産。日産は、今年2月に国土交通省が創設した米国製乗用車の認定制度を活用し、同モデルを日本市場に導入する。
CEOのイヴァン・エスピノーサは、「『ムラーノ』が日本に戻ってくることを、皆様にお伝えできて大変うれしく思います。『ムラーノ』は卓越したデザインや高い快適性により米国市場でお客さまから高い評価を受けています。また、J.D.パワー『2026年米国自動車耐久品質調査（VDS）』において、2年連続で最も信頼性の高いミッドサイズSUVに選ばれています。日産は同モデルの導入により、日本市場における商品ラインアップをより一層拡充し、日本のお客さまの幅広いニーズにお応えしていきます」と述べた。
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『ムラーノ』は、米国テネシー州にある北米日産のスマーナ工場で生産。日産は、今年2月に国土交通省が創設した米国製乗用車の認定制度を活用し、同モデルを日本市場に導入する。
CEOのイヴァン・エスピノーサは、「『ムラーノ』が日本に戻ってくることを、皆様にお伝えできて大変うれしく思います。『ムラーノ』は卓越したデザインや高い快適性により米国市場でお客さまから高い評価を受けています。また、J.D.パワー『2026年米国自動車耐久品質調査（VDS）』において、2年連続で最も信頼性の高いミッドサイズSUVに選ばれています。日産は同モデルの導入により、日本市場における商品ラインアップをより一層拡充し、日本のお客さまの幅広いニーズにお応えしていきます」と述べた。