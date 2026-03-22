元総合格闘家でタレントの高田延彦（６３）が、妻でタレントの向井亜紀（６１）が、４０年越しに大学を卒業したことを報告した。

高田は２２日までに自身のインスタグラムを更新。「春分の日は向井の卒業式 二十歳の祝いにと尊敬する祖母があつらえてくれた振袖は、成人式と仕事が重なり着る事が出来ないまま４０年間大切に保管してあった宝物。初めて陽の目を見た着物は晴れの卒業にひときわ華を添えてくれた」と記し、はかま姿の向井とのツーショットを投稿。日本女子大と書かれた看板の横に並んだ写真もアップした。

「『一生学び続けなさい』と孫を叱咤激励していた祖母も空から見ていてくれたはず 中退後４０年を経て通信課程児童学科に復学したこの３年間で１００単位をゲットしての学位取得。（現役時代に生物農芸学科で取得してあった３３単位をそのまま生かしてくれた大学も優しいよ）併せて名誉なことに成瀬仁蔵賞までいただきハッピーな一日になりましたな おめでとう」とつづった。

この投稿には、「向井さん素敵です」「体調壊されたり大変な時期もあったと思いますが、楽しくもあり充実した３年間だったのではないでしょうか」「凄く似合って素敵です」「素晴らしいです！尊敬」「尊敬します。すごく素敵です」「お綺麗です」「素敵なご夫婦」などのコメントが寄せられた。