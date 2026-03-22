高木由梨奈アナ、美脚際立つミニ丈ゴルフウェア姿披露「スタイル抜群」「春らしい色味が可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/03/22】フリーアナウンサーでタレントの高木由梨奈が3月21日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のゴルフウェア姿を披露し反響を呼んでいる。
【写真】新婚の29歳美人アナ「スラッとして綺麗」美脚スラリのミニ丈ゴルフウェア姿
高木は「久々のゴルフロケ。東京の開花に合わせて桜意識の春コーデにしてみました」とつづり、ゴルフ場で撮影したゴルフウェア姿の写真を複数枚投稿。春らしさを意識した淡いピンク色のトップスにプリーツの入った白のミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートを披露した。ボトムスからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「春らしい色味が可愛い」「おしゃれコーデ」「スラッとして綺麗な脚」「絵になる」「春のゴルフ気持ち良さそう」などと反響が寄せられている。
高木は、2025年8月8日に俳優の岸田タツヤとの結婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】新婚の29歳美人アナ「スラッとして綺麗」美脚スラリのミニ丈ゴルフウェア姿
◆ 高木由梨奈アナ、ミニスカゴルフウェア披露
高木は「久々のゴルフロケ。東京の開花に合わせて桜意識の春コーデにしてみました」とつづり、ゴルフ場で撮影したゴルフウェア姿の写真を複数枚投稿。春らしさを意識した淡いピンク色のトップスにプリーツの入った白のミニ丈ボトムスを合わせたコーディネートを披露した。ボトムスからは引き締まった脚がスラリと伸びている。
◆ 高木由梨奈アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「春らしい色味が可愛い」「おしゃれコーデ」「スラッとして綺麗な脚」「絵になる」「春のゴルフ気持ち良さそう」などと反響が寄せられている。
高木は、2025年8月8日に俳優の岸田タツヤとの結婚を発表した。（modelpress編集部）
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