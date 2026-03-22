女優で歌手の小泉今日子（60）が22日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。若い頃に事務所に反論したと明かす場面があった。

この日は親交の深いタレントのYOU、女優の飯島直子とトークを展開。YOUが小泉について「この人は何か話を聞いていたら、幼い頃から何かさあ、“それは、おかしくないですか？”みたいな感じだから」と証言すると、小泉は「15、6（歳）からそういう価値観があって」と説明した。

かつて「事務所に“親に会うな”って言われて」との出来事があったとし、「それは母がちょっと水商売っていうか、スナックとかやってたから、警戒したのかもしれないけど、親に会うなって言われて」と回顧。

その際「理由を教えてください」と問い、いくつか理由を言われたが納得ができず「分かりました。じゃああなたも娘に会わないでもらっていいですか。だったら私も親に会いません」と言い放ったとした。

飯島が「ええー、凄い」と驚くと、小泉は「とか、そういう感じの。可愛くない」と苦笑。YOUは「もちろんおかしいということに対してはずっとあった人だから。たぶん業界のおじさんたち、本当にこの人だけは怖れていたと思う」と続けた。

小泉は母の一件についてはさらに「問題はどこにあるんですか」「親がお前のお金を使うとかそういうことを懸念している」といった事務所側との会話の内容も明かし、「じゃあ私は自分の意志であげるっていうことはあっても、親に通帳を預けるとかはやんないんで、会ってもいいですよね、はい、みたいな。おじさんですよね」と笑ってみせた。