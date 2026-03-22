京都精華出身のイゾジェ・ウチェが23得点の大活躍…シラキュース大を初戦勝利に導き、次戦は昨季王者コネチカット大

3月22日（現地時間21日）、全米大学の頂点を決めるNCAAトーナメント通称“マーチマッドネス”の女子リージョン1フォートワースの1回戦が各地で行われ、京都精華学園高校出身のイゾジェ・ウチェ所属のシラキュース大学（第9シード）が72－63でアイオワ州立大学（第8シード）を破った。

シラキュース大はウチェのジャンパーから得点を始め、試合序盤から互いに点を取り合う展開となるが11－14と3点ビハインドで第1クォーターを終えた。第2クォーターでは、シラキュース大はオリビア・シュミットの3ポイントシュートをきっかけにして13－0のランを炸裂させ、このクォーターだけで30得点を奪う猛攻を見せ、41－26と15点のリードを奪って前半を折り返した。

後半に入ると、シラキュース大は再びウチェのジャンパーから得点を始め、アイオワ州立大の反撃により終盤に5点差まで詰め寄られる場面もあったが、シラキュース大は落ち着いた試合運びでリードを守りきり72－63で勝利した。



72－63で2回戦進出となった。

2回戦進出となったシラキュース大は、ウチェが25分の出場でチーム最多の23得点に加えて7リバウンド1アシスト1スティール1ブロックの活躍。ライラ・フェリアが18得点3スティール2ブロック、ベンチスタートながらもシュミットが15得点5アシストをマークした。







シラキュース大は24日（同23日）に、️アウェーのハリーA. ガンペル・パビリオンで第1シードのコネチカット大学と対戦する。コネチカット大学は、NCAAトーナメントで過去12回の優勝を誇る名門であり、昨シーズンの王者として臨む今シーズンも、いまだ無敗を維持している強豪校だ。強大な敵を相手に、ウチェがどのようなプレーを見せるのか、その活躍に熱い視線が注がれる。

■試合結果



シラキュース大学 72－63 アイオワ州立大学



SYR｜11｜30｜13｜18｜＝72



ISU｜14｜12｜16｜21｜＝63





【動画】京都精華学園高校出身のウチェ所属のシラキュース大学vsアイオワ州立大学のハイライト！