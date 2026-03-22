川崎Fvs横浜FM スタメン発表
[3.22 J1百年構想リーグ EAST第8節](MUFG国立)
※15:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 29 山原怜音
DF 32 林駿佑
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 18 紺野和也
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 33 イ・クンヒョン
DF 28 丸山祐市
DF 30 野田裕人
MF 19 河原創
MF 41 家長昭博
FW 11 小林悠
FW 17 伊藤達哉
FW 24 宮城天
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
[横浜F・マリノス]
先発
GK 31 木村凌也
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 22 角田涼太朗
MF 7 遠野大弥
MF 11 ジョルディ・クルークス
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 34 木村卓斗
FW 9 谷村海那
控え
GK 1 朴一圭
DF 33 諏訪間幸成
DF 35 関富貫太
MF 32 田中雄大
MF 40 天野純
FW 19 テヴィス
FW 23 宮市亮
FW 24 近藤友喜
FW 26 ディーン・デイビッド
監督
大島秀夫
※15:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 松長根悠仁
DF 13 三浦颯太
DF 29 山原怜音
DF 32 林駿佑
MF 6 山本悠樹
MF 8 橘田健人
MF 14 脇坂泰斗
MF 18 紺野和也
MF 23 マルシーニョ
FW 9 エリソン
控え
GK 33 イ・クンヒョン
DF 28 丸山祐市
MF 19 河原創
MF 41 家長昭博
FW 11 小林悠
FW 17 伊藤達哉
FW 24 宮城天
FW 91 ラザル・ロマニッチ
監督
長谷部茂利
[横浜F・マリノス]
先発
GK 31 木村凌也
DF 2 加藤蓮
DF 13 井上太聖
DF 17 ジェイソン・キニョーネス
DF 22 角田涼太朗
MF 7 遠野大弥
MF 11 ジョルディ・クルークス
MF 28 山根陸
MF 30 ユーリ・アラウージョ
MF 34 木村卓斗
FW 9 谷村海那
控え
GK 1 朴一圭
DF 33 諏訪間幸成
DF 35 関富貫太
MF 32 田中雄大
MF 40 天野純
FW 19 テヴィス
FW 23 宮市亮
FW 24 近藤友喜
FW 26 ディーン・デイビッド
監督
大島秀夫