[3.22 J1百年構想リーグ WEST第8節](ヨドコウ)

※15:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[セレッソ大阪]

先発

GK 23 中村航輔

DF 4 井上黎生人

DF 6 登里享平

DF 16 奥田勇斗

DF 44 畠中槙之輔

MF 10 田中駿汰

MF 17 阪田澪哉

MF 18 石渡ネルソン

MF 19 本間至恩

MF 48 柴山昌也

FW 11 チアゴ・アンドラーデ

控え

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 3 田中隼人

DF 27 ディオン・クールズ

DF 66 大畑歩夢

MF 5 喜田陽

MF 8 香川真司

MF 14 横山夢樹

FW 9 櫻川ソロモン

FW 13 中島元彦

監督

アーサー・パパス

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 16 カエターノ

DF 41 永戸勝也

DF 43 山田海斗

MF 5 郷家友太

MF 6 扇原貴宏

MF 14 乾貴士

FW 15 ジエゴ

FW 23 広瀬陸斗

FW 29 小松蓮

控え

GK 71 権田修一

DF 2 飯野七聖

DF 4 山川哲史

DF 80 ンドカ・ボニフェイス

MF 25 鍬先祐弥

MF 28 濱崎健斗

MF 44 日高光揮

FW 26 ジェアン・パトリッキ

FW 40 内野航太郎

監督

ミヒャエル・スキッベ