C大阪vs神戸 スタメン発表
[3.22 J1百年構想リーグ WEST第8節](ヨドコウ)
※15:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
DF 44 畠中槙之輔
MF 10 田中駿汰
MF 17 阪田澪哉
MF 18 石渡ネルソン
MF 19 本間至恩
MF 48 柴山昌也
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 田中隼人
DF 27 ディオン・クールズ
DF 66 大畑歩夢
MF 5 喜田陽
MF 8 香川真司
MF 14 横山夢樹
FW 9 櫻川ソロモン
FW 13 中島元彦
監督
アーサー・パパス
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 16 カエターノ
DF 41 永戸勝也
DF 43 山田海斗
MF 5 郷家友太
MF 6 扇原貴宏
MF 14 乾貴士
FW 15 ジエゴ
FW 23 広瀬陸斗
FW 29 小松蓮
控え
GK 71 権田修一
DF 2 飯野七聖
DF 4 山川哲史
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 25 鍬先祐弥
MF 28 濱崎健斗
MF 44 日高光揮
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 40 内野航太郎
監督
ミヒャエル・スキッベ
※15:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 23 中村航輔
DF 4 井上黎生人
DF 6 登里享平
DF 16 奥田勇斗
DF 44 畠中槙之輔
MF 10 田中駿汰
MF 17 阪田澪哉
MF 18 石渡ネルソン
MF 19 本間至恩
MF 48 柴山昌也
FW 11 チアゴ・アンドラーデ
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 3 田中隼人
DF 66 大畑歩夢
MF 5 喜田陽
MF 8 香川真司
MF 14 横山夢樹
FW 9 櫻川ソロモン
FW 13 中島元彦
監督
アーサー・パパス
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 16 カエターノ
DF 41 永戸勝也
DF 43 山田海斗
MF 5 郷家友太
MF 6 扇原貴宏
MF 14 乾貴士
FW 15 ジエゴ
FW 23 広瀬陸斗
FW 29 小松蓮
控え
GK 71 権田修一
DF 2 飯野七聖
DF 4 山川哲史
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 25 鍬先祐弥
MF 28 濱崎健斗
MF 44 日高光揮
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 40 内野航太郎
監督
ミヒャエル・スキッベ