讃岐vs奈良 スタメン発表
[3.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第7節](メグスタ)
※14:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 29 田尾佳祐
DF 30 岡英輝
DF 44 林田魁斗
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 24 上野輝人
MF 66 禹相皓
MF 86 淺田彗潤
MF 90 後藤優介
FW 13 前川大河
控え
GK 23 高橋クリス
DF 4 辻岡招真
DF 39 原野楼惟
MF 7 江口直生
MF 8 森勇人
MF 14 石倉潤征
MF 27 柳雄太郎
FW 11 佐野竜眞
監督
大嶽直人
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 22 生駒稀生
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 37 濱名元希
MF 50 芝本蓮
FW 17 田村翔太
控え
GK 49 黒川雷平
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
DF 40 吉村弦
MF 18 後藤卓磨
MF 21 戸水利紀
FW 9 富樫佑太
FW 14 望月想空
FW 42 岡崎大志郎
監督
大黒将志
※14:00開始
主審:清水修平
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 1 今村勇介
DF 29 田尾佳祐
DF 30 岡英輝
DF 44 林田魁斗
MF 15 岩本和希
MF 17 牧山晃政
MF 24 上野輝人
MF 66 禹相皓
MF 86 淺田彗潤
MF 90 後藤優介
FW 13 前川大河
控え
GK 23 高橋クリス
DF 4 辻岡招真
DF 39 原野楼惟
MF 8 森勇人
MF 14 石倉潤征
MF 27 柳雄太郎
FW 11 佐野竜眞
監督
大嶽直人
[奈良クラブ]
先発
GK 96 マルク・ヴィト
DF 22 生駒稀生
DF 27 中山雅斗
DF 33 佐藤大翔
DF 36 石井大生
MF 7 田村亮介
MF 10 森田凜
MF 20 國武勇斗
MF 37 濱名元希
MF 50 芝本蓮
FW 17 田村翔太
控え
GK 49 黒川雷平
DF 8 吉田新
DF 16 奥田雄大
DF 40 吉村弦
MF 18 後藤卓磨
MF 21 戸水利紀
FW 9 富樫佑太
FW 14 望月想空
FW 42 岡崎大志郎
監督
大黒将志