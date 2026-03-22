山形vs仙台 スタメン発表
[3.22 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第7節](NDスタ)
※14:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 3 熊本雄太
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
MF 8 土居聖真
MF 17 寺山翼
MF 21 田中渉
FW 10 氣田亮真
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
FW 25 國分伸太郎
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 15 川井歩
DF 49 坂本稀吏也
MF 14 柳町魁耀
MF 20 吉尾海夏
MF 24 平賀大空
MF 27 榎本啓吾
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 22 高田椋汰
DF 44 井上詩音
MF 2 五十嵐聖己
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 14 相良竜之介
MF 42 石井隼太
FW 7 荒木駿太
FW 11 小林心
控え
GK 41 高橋一平
DF 3 奥山政幸
DF 19 マテウス・モラエス
MF 4 湯谷杏吏
MF 15 南創太
MF 27 岩渕弘人
MF 37 杉山耀建
FW 20 中田有祐
FW 40 安野匠
監督
森山佳郎
※14:00開始
主審:野堀桂佑
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 45 渋谷飛翔
DF 3 熊本雄太
DF 13 野嶽寛也
DF 19 岡本一真
DF 22 城和隼颯
MF 8 土居聖真
MF 17 寺山翼
MF 21 田中渉
FW 10 氣田亮真
FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ
FW 25 國分伸太郎
控え
GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル
DF 49 坂本稀吏也
MF 14 柳町魁耀
MF 20 吉尾海夏
MF 24 平賀大空
MF 27 榎本啓吾
FW 9 高橋潤哉
FW 55 堀金峻明
監督
横内昭展
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 22 高田椋汰
DF 44 井上詩音
MF 2 五十嵐聖己
MF 8 武田英寿
MF 10 鎌田大夢
MF 14 相良竜之介
MF 42 石井隼太
FW 7 荒木駿太
FW 11 小林心
控え
GK 41 高橋一平
DF 3 奥山政幸
DF 19 マテウス・モラエス
MF 4 湯谷杏吏
MF 15 南創太
MF 27 岩渕弘人
MF 37 杉山耀建
FW 20 中田有祐
FW 40 安野匠
監督
森山佳郎