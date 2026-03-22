[3.22 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第7節](NDスタ)

※14:00開始

主審:野堀桂佑

<出場メンバー>

[モンテディオ山形]

先発

GK 45 渋谷飛翔

DF 3 熊本雄太

DF 13 野嶽寛也

DF 19 岡本一真

DF 22 城和隼颯

MF 8 土居聖真

MF 17 寺山翼

MF 21 田中渉

FW 10 氣田亮真

FW 11 ディサロ燦シルヴァーノ

FW 25 國分伸太郎

控え

GK 1 トーマス・ヒュワード・ベル

DF 15 川井歩

DF 49 坂本稀吏也

MF 14 柳町魁耀

MF 20 吉尾海夏

MF 24 平賀大空

MF 27 榎本啓吾

FW 9 高橋潤哉

FW 55 堀金峻明

監督

横内昭展

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 5 菅田真啓

DF 22 高田椋汰

DF 44 井上詩音

MF 2 五十嵐聖己

MF 8 武田英寿

MF 10 鎌田大夢

MF 14 相良竜之介

MF 42 石井隼太

FW 7 荒木駿太

FW 11 小林心

控え

GK 41 高橋一平

DF 3 奥山政幸

DF 19 マテウス・モラエス

MF 4 湯谷杏吏

MF 15 南創太

MF 27 岩渕弘人

MF 37 杉山耀建

FW 20 中田有祐

FW 40 安野匠

監督

森山佳郎