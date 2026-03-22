[3.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第7節](Axis)

※14:00開始

主審:北沢倫章

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 88 バーンズ・アントン

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

DF 55 大嶋春樹

MF 8 東條敦輝

MF 9 篠田大輝

MF 14 河村匠

MF 18 荒井涼

MF 21 矢島慎也

MF 32 高柳郁弥

FW 24 星景虎

控え

GK 1 寺沢優太

DF 3 ヴァンイヤーデン・ショーン

DF 34 鄭翔英

DF 66 ムン・ミン

MF 2 藤田一途

MF 7 小澤秀充

MF 16 田制裕作

FW 10 三木直土

FW 19 S. Yamamoto

監督

林健太郎

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 21 川上康平

DF 3 杉井颯

DF 5 山田裕翔

DF 16 村松航太

DF 44 青木義孝

MF 2 嵯峨理久

MF 14 吉尾虹樹

MF 18 河村慶人

MF 19 稲葉修土

FW 9 有田稜

FW 55 中山桂吾

控え

GK 73 熊倉匠

DF 23 小島凛士郎

DF 26 川島功奨

MF 8 藤村慶太

MF 20 圓道将良

FW 10 武星弥

FW 36 米澤令衣

監督

村主博正