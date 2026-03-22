金沢vsFC大阪 スタメン発表
[3.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第7節](ゴースタ)
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 38 山本義道
DF 55 松本大輔
MF 15 西谷優希
MF 18 大澤朋也
MF 23 四宮悠成
MF 26 村田迅
MF 41 嶋田慎太郎
MF 71 櫻井風我
FW 9 ブワニカ啓太
控え
GK 1 白井裕人
DF 2 長峰祐斗
DF 19 寺阪尚悟
DF 20 長倉颯
DF 25 小島雅也
DF 29 宮崎海冬
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
FW 13 白輪地敬大
監督
辻田真輝
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 14 住田将
MF 28 東家聡樹
MF 37 家坂葉光
FW 7 木匠貴大
FW 9 島田拓海
控え
GK 31 関沼海亜
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
DF 20 咲本大
MF 15 福井和樹
MF 26 土肥航大
MF 41 野瀬龍世
FW 27 和田育
FW 29 菅原龍之助
監督
藪田光教
※14:00開始
主審:石丸秀平
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 31 上田樹
DF 3 畑尾大翔
DF 38 山本義道
DF 55 松本大輔
MF 15 西谷優希
MF 18 大澤朋也
MF 23 四宮悠成
MF 26 村田迅
MF 41 嶋田慎太郎
MF 71 櫻井風我
FW 9 ブワニカ啓太
控え
GK 1 白井裕人
DF 2 長峰祐斗
DF 19 寺阪尚悟
DF 25 小島雅也
DF 29 宮崎海冬
FW 10 パトリック
FW 11 杉浦恭平
FW 13 白輪地敬大
監督
辻田真輝
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 14 住田将
MF 28 東家聡樹
MF 37 家坂葉光
FW 7 木匠貴大
FW 9 島田拓海
控え
GK 31 関沼海亜
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
DF 20 咲本大
MF 15 福井和樹
MF 26 土肥航大
MF 41 野瀬龍世
FW 27 和田育
FW 29 菅原龍之助
監督
藪田光教