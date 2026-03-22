[3.22 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第7節](ゴースタ)

※14:00開始

主審:石丸秀平

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 31 上田樹

DF 3 畑尾大翔

DF 38 山本義道

DF 55 松本大輔

MF 15 西谷優希

MF 18 大澤朋也

MF 23 四宮悠成

MF 26 村田迅

MF 41 嶋田慎太郎

MF 71 櫻井風我

FW 9 ブワニカ啓太

控え

GK 1 白井裕人

DF 2 長峰祐斗

DF 19 寺阪尚悟

DF 20 長倉颯

DF 25 小島雅也

DF 29 宮崎海冬

FW 10 パトリック

FW 11 杉浦恭平

FW 13 白輪地敬大

監督

辻田真輝

[FC大阪]

先発

GK 1 菅原大道

DF 4 山下諒時

DF 11 堤奏一郎

DF 13 美馬和也

DF 40 川上竜

MF 10 久保吏久斗

MF 14 住田将

MF 28 東家聡樹

MF 37 家坂葉光

FW 7 木匠貴大

FW 9 島田拓海

控え

GK 31 関沼海亜

DF 5 水口湧斗

DF 6 舘野俊祐

DF 20 咲本大

MF 15 福井和樹

MF 26 土肥航大

MF 41 野瀬龍世

FW 27 和田育

FW 29 菅原龍之助

監督

藪田光教