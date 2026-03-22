嵐の公式Instagramでは、2014年にリリースされたシングル「Bittersweet」のジャケット写真を公開した。

【写真】嵐5人によるシックで大人っぽいリンクコーデ

■嵐5人が大人っぽいシックな装いで佇む「Bittersweet」ジャケット写真公開

嵐のInstagramでは、「ThrowBack ARASHI」として⁡2014年2月12日にリリースした「Bittersweet」のジャケット写真を公開した。

落ち葉の絨毯の上にベンチに座るのは相葉雅紀と松本潤。相葉はグレーのセットアップに黒いローゲージマフラーを肩にかけている。相葉とリンクさせるようにグレーを取り入れた松本。大ぶりなリボンが目を引く華やかなボウタイブラウスにボルドーのパンツを合わせたカジュアルコーデ。

その後ろには、大野智と櫻井翔。大野はネイビーのジャケット姿で、差し色にボルドーのネクタイ。櫻井も同様にグレーストライプ柄のジャケットにインナーにはボルドーのシャツがちらり。そんな4人の隣に立つのが二宮和也。ボルドーのレザージャケットを羽織り、インナーにはネイビーのシャツを合わせている。濃いグレー色と思しきネクタイが相葉のスーツとリンクするなど、大人っぽくてさりげないリンクコーデにも見える。

テキストに、「松本潤出演 フジテレビ系月曜よる9時 ドラマ『失恋ショコラティエ』主題歌」と綴ったように、松本潤と石原さとみが主演を務めたドラマの主題歌に起用された。本作で松本は、小動爽太という「ショコラ・ヴィ」オーナーショコラティエ役を演じた。

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Instagramでは、「”恋は甘くて苦い 溶けてくような 忘れられない香りばかり 叶わないけど愛おしい 僕を強くさせる”」と歌詞の一節も綴っている。⁡

この投稿には、「失恋ショコラティエ大好き」「ショコ潤だ」「サエコさんファッションも好きだった」とドラマ作品の思い出が寄せられた。また、「5人のベンチダンスを思い出す」「一番の神パフォーマンス」「大野くんの振り付け大好き」「嵐のラブソングは最強」など音楽番組で披露した時のパフォーマンスを褒めるコメント、さらには「茶髪の相葉くん！」と当時のヘアスタイルにも注目が集まった。

■写真：嵐5人によるシックで大人っぽいリンクコーデ