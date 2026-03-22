ハイヒール・モモコ、長男の披露宴に反響「超豪華なゲストに演出！もはや正月特番」「人脈が窺い知れました！」
お笑いコンビ・ハイヒールのモモコ（62）が、22日までに自身のインスタグラムを更新し、長男・仁一郎さん夫妻が披露宴に行ったと公表。出席者たちも続々と披露宴の様子を投稿し、豪華な内容が明らかになっている。
【写真】豪華…ハイヒール・モモコ、長男の結婚披露宴の様子
元MBSの大吉洋平アナウンサーは「ご長男の結婚披露宴の司会という大役を仰せつかりました 大好きなファミリーの特別な日にご一緒でき、本当に嬉しかったです」と報告。さらに「詳細はヒミツですが、超豪華なゲストに演出！もはや正月特番でした 万博閉幕イベント司会と同じぐらい汗かきました」と明かした。
アンミカは「佐々木健介さん、北斗晶さん夫妻の乾杯のスピーチ 流石で大盛り上がり 私やトミーズの雅さん、月亭八光くんもお祝いの言葉を心を込めてさせて頂きました」と伝え、「芸能界の皆様からのお祝いのビデオも、モモコさんをはじめ、長男さんのお人柄がよくわかる、人付き合いが結ぶご縁を紡いでいる長男さんの人脈が窺い知れました！」と伝えた。
また、モモコファミリーは、関西エリアではテレビ特番が放送されるほど、知られている存在。モモコは、21日放送のラジオ番組『ますます！ハイヒール』でも披露宴について語った。
ファンからは「久々に豪華絢爛な披露宴を見せていただいたような気分」、「長男は産まれた時から知ってるし、自分のオムツ代は自分で稼げと言われてテレビにも出てたから、親戚のおばちゃん感覚で嬉しいです」など、祝福の声が飛び交っている。
【写真】豪華…ハイヒール・モモコ、長男の結婚披露宴の様子
元MBSの大吉洋平アナウンサーは「ご長男の結婚披露宴の司会という大役を仰せつかりました 大好きなファミリーの特別な日にご一緒でき、本当に嬉しかったです」と報告。さらに「詳細はヒミツですが、超豪華なゲストに演出！もはや正月特番でした 万博閉幕イベント司会と同じぐらい汗かきました」と明かした。
また、モモコファミリーは、関西エリアではテレビ特番が放送されるほど、知られている存在。モモコは、21日放送のラジオ番組『ますます！ハイヒール』でも披露宴について語った。
ファンからは「久々に豪華絢爛な披露宴を見せていただいたような気分」、「長男は産まれた時から知ってるし、自分のオムツ代は自分で稼げと言われてテレビにも出てたから、親戚のおばちゃん感覚で嬉しいです」など、祝福の声が飛び交っている。