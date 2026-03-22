［ケアラーの風景］１８歳の壁＜３＞

「疲れも不安も増すばかり」。

埼玉県の宮城由美子さん（５４）はそう嘆く。長男の遼大さん（２３）は、人工呼吸器などの医療的ケアが不可欠で、重度の知的障害と身体障害もあり、昼も夜も目が離せない。昨秋、条件付きで１８歳以降も継続していたショートステイサービスを利用できなくなり、少ない息抜きの時間がさらに減った。

遼大さんは、生後間もなく脳性まひなどになり、人工呼吸器や胃ろうなどの医療的ケアが必要になった。寝たきり状態で会話はできない。宮城さんは生活全般の世話のほか、福祉施設への送迎、通院の付き添いや医療機器の管理などに追われる毎日を送る。夜間は２〜３時間おきに人工呼吸器の水切りやたんの吸引などをしなければならず、睡眠はたびたび中断される。夫（５２）は協力的だが、仕事があるため、宮城さんが世話の多くを担っている。

「息子が生まれてから、ずっとこんな生活。ぐっすり眠りたい」

遼大さんは１１歳頃から、自宅から車で１時間ほどの距離にある、「医療型障害児入所施設」のショートステイサービスを利用してきた。数か月前に予約を入れ、２〜３か月に１回、３泊４日で預かってもらう。宮城さんはその間、ゆっくり眠ったり、買い物に出掛けたり。「息子のことを気にせず一人になれる貴重な時間。いい気分転換になっていた」

受け入れ先不足

ところが、昨年秋、施設から「今後の継続利用は難しい」と伝えられた。１８歳未満の利用希望者が増えているという理由だった。

医療的ケアが必要な人のショートステイサービスは、医療型障害児入所施設や病院などが手がけており、利用対象年齢は一般的に施設側が決める。遼大さんが利用していた施設は「１８歳まで」だったが、近隣に遼大さんの状態に対応できる施設は少なく、使いづらい状況にあったため、「受け入れ先が見つかるまで」という条件付き利用が認められていた。

「やむを得ないが、受け入れ先が不足している状況は変わっていない。休みがとれなくなるのは、つらい」

宮城さんはすぐに次の受け入れ先を探し始めた。見つけたのは、これまでより遠い栃木県にある医療機関。２月中旬、１泊だけ利用した。「実質的に休めたと思える時間は少なかったが、受け入れ先があると分かりホッとした」。ただ、定期利用のめどが立ったわけではない。今後はその都度受け入れ先を探す必要がある。

親が体調不良

宮城さんは数年前、更年期障害と診断された。薬を飲み続けているが、気分が落ち込んで気力が湧かなかったり、体調が優れなかったりする日があるという。体力も低下し、身長１メートル７０の息子の体を持ち上げてオムツを替えたり、着替えをしたりするのは楽ではない。

「親が体調不良になることもある。親子で安心して年を重ねていけるような支援と、利用しやすい仕組みを考えてほしい」と訴える。

埼玉県が２０２２年に行った調査によると、「医療的ケア児者のそばからひと時も離れられない」との問いに、「当てはまる」「まあ当てはまる」と回答した親の割合は、１８歳未満の子の親（５７％）より、１８歳以上の子の親（６４％）の方が高かった。

また、一般社団法人「全国医療的ケア児者支援協議会」（東京）の２５年の調査では、医療的ケア児者の保護者の４６％が「保護者のいずれかが心身が限界で不調をきたした」と回答。４４％が「利用可能なショートステイ施設がない」とした。

同会親の部会長の小林正幸さんは「医療の進歩で命を救えるケースが増え、医療的ケアが必要な子どもを自宅で介護する親も増えているが、親が休むためのショートステイなどのサポートは不十分。子どもの成人後や親の高齢化を見据え、家族の負担や不安を軽減する支援の拡充を急いでほしい」と指摘する。

成人後の支援不足 指摘の声

こども家庭庁によると、自宅で暮らす医療的ケアが必要な０〜１９歳は２４年現在、全国に推定約２万１０００人。０５年の２倍以上に増えている。医療的ケア児やその家族に対する支援は、２１年施行の医療的ケア児支援法で、国や自治体の責務と定められ、専用相談窓口の設置、保育園や学校への看護師の配置などが進められている。

一方で、１８歳の成人後の支援不足を指摘する声は多い。このため、超党派の議員連盟が同法の改正案を検討中だ。成人した「医療的ケア者」や、重度の知的障害と身体障害を併せ持つ「重症心身障害児者」らを新たに対象に加えて支援を拡充する方向で、今国会での提出を目指しているという。