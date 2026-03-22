3月20日、タレントのフワちゃんが、情報番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）に出演し、約1年7カ月ぶりに地上波復帰を果たした。ただ、プロレスラーとしての道を歩き始めるなかでのテレビ出演に、疑問を持たれているようだ。

フワちゃんは2024年8月、お笑い芸人のやす子に対するX上の暴言が批判を集め、芸能活動を休止していた。

「2025年11月、女子プロレス団体に所属することを発表し、同年12月末の両国国技館で試合をおこないました。もともと、2022年にプロレスデビューはしていましたが、休止期間中に海外のプロレス道場をめぐり、プロレス団体にも所属し、新たなスタートを切ったのです」（スポーツ紙記者）

長らくテレビから離れていたフワちゃんだが、冒頭の番組では「お久しぶりで〜す！ プロレスラーになったフワちゃんです」と笑顔であいさつ。レスラー転身後の変化も垣間見えたようだ。

「金曜MCのミッツ・マングローブさんは『スタイルめっちゃよくなった。締まってますね』と、フワちゃんの体が引き締まったことに驚いている様子でした。復帰発表後も、フワちゃんに関しては、SNSで『やせたね』と、驚く声があがっていました。肩や腕は鍛えながらも、顔まわりがすっきりしたため、ミッツさんも “激変” ぶりに気づいたのかもしれませんね」（芸能記者）

テレビに復帰した心境を聞かれると、フワちゃんは「うれしすぎる。ずっとここ来てたスタジオだから。アンミカさんとかクリス松村に囲まれ、知ってる匂い」と、スタジオの出演陣をイジり、おなじみの “タメ口” も見せていた。終始、“フワちゃん節” 全開だったが、放送後のXでは

《フワちゃん地上波に復帰だとさ。ほらね、プロレス一本でやってくとか大嘘じゃん》

《結局フワのプロレスは芸能界復帰の足掛かりなのか？》

《プロレスも本気なの？懐疑的…》

など、厳しい声が聞かれていた。プロレスラーとして活動するなかでのテレビ出演に疑問を持たれたようだ。

「フワちゃんは2025年11月、後楽園ホール大会で活動再開を発表した際、『また挑戦したいもの、それはプロレス一択でした。反省やみそぎのためではありません』と、あくまでプロレスラーとして活動していくことを宣言していました。

しかし、“プロレス専念” 発言からわずか4カ月でテレビ出演を解禁したことで、本気度が疑われてしまったようです」（前出・芸能記者）

騒動以前は、破天荒なキャラクターでバラエティ番組に引っ張りだこだったフワちゃん。今後は、プロレスとタレント業の “二刀流” でいくのだろうか。