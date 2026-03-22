ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年3月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するサンリオ「≒JOY×ポムポムプリン」グッズを紹介します☆

セガプライズ サンリオ「≒JOY×ポムポムプリン」グッズ

© YOANI

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662571

登場時期：2026年3月6日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

セガプライズから、人気アイドル「≒JOY」と「ポムポムプリン」のコラボグッズが初登場。

王冠マークが入ったベレー帽を被り、「≒JOY」のロゴマークを手にした「ポムポムプリン」のマスコットとぬいぐるみが展開されます☆

≒JOY×ポムポムプリン マスコット

© YOANI

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662571

サイズ：全長約10×7×11cm

種類：全4種（ピンク、水色、紫、黄色）

「≒JOY」と「ポムポムプリン」がコラボしたマスコット。

「≒JOY」のロゴを手にした「ポムポムプリン」がキュートなデザインです☆

4色のカラーバリエーションがカラフル。

「ポムポムプリン」の帽子にも、王冠マークが入っています！

≒JOY×ポムポムプリン Lぬいぐるみ

© YOANI

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662571

サイズ：全長約29×20×33cm

「≒JOY×ポムポムプリン」なぬいぐるみは、約33センチのほどよいボリューム。

お部屋に飾ってもよし、抱きしめて癒されてもよしのキュートなコラボグッズです。

「≒JOY」のロゴには華やかなゴールドカラーを使用。

「ポムポムプリン」がかぶる帽子にも、王冠マークがあしらわれています☆

女性アイドルグループ「≒JOY」と、サンリオの「ポムポムプリン」がコラボしたグッズが初登場。

セガプライズのサンリオ「≒JOY×ポムポムプリン」グッズは、2026年3月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

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