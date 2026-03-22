ロゴマークを手にした姿がかわいい！セガプライズ サンリオ「≒JOY×ポムポムプリン」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年3月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場するサンリオ「≒JOY×ポムポムプリン」グッズを紹介します☆
セガプライズ サンリオ「≒JOY×ポムポムプリン」グッズ
© YOANI
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662571
登場時期：2026年3月6日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
セガプライズから、人気アイドル「≒JOY」と「ポムポムプリン」のコラボグッズが初登場。
王冠マークが入ったベレー帽を被り、「≒JOY」のロゴマークを手にした「ポムポムプリン」のマスコットとぬいぐるみが展開されます☆
≒JOY×ポムポムプリン マスコット
© YOANI
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662571
サイズ：全長約10×7×11cm
種類：全4種（ピンク、水色、紫、黄色）
「≒JOY」と「ポムポムプリン」がコラボしたマスコット。
「≒JOY」のロゴを手にした「ポムポムプリン」がキュートなデザインです☆
4色のカラーバリエーションがカラフル。
「ポムポムプリン」の帽子にも、王冠マークが入っています！
≒JOY×ポムポムプリン Lぬいぐるみ
© YOANI
© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662571
サイズ：全長約29×20×33cm
「≒JOY×ポムポムプリン」なぬいぐるみは、約33センチのほどよいボリューム。
お部屋に飾ってもよし、抱きしめて癒されてもよしのキュートなコラボグッズです。
「≒JOY」のロゴには華やかなゴールドカラーを使用。
「ポムポムプリン」がかぶる帽子にも、王冠マークがあしらわれています☆
女性アイドルグループ「≒JOY」と、サンリオの「ポムポムプリン」がコラボしたグッズが初登場。
セガプライズのサンリオ「≒JOY×ポムポムプリン」グッズは、2026年3月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ロゴマークを手にした姿がかわいい！セガプライズ サンリオ「≒JOY×ポムポムプリン」グッズ appeared first on Dtimes.