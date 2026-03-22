乃木坂46佐藤璃果、デコルテ輝く卒業ドレス姿披露「プリンセスみたい」「シルエット綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/03/22】乃木坂46の佐藤璃果が3月21日、自身のInstagramを更新。美しいデコルテラインが際立つドレス姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】卒業発表の乃木坂メンバー「透明感がすごい」プリンセスのようなドレス姿
41stシングルでの活動をもってグループを卒業する佐藤は、「卒業セレモニーありがとうございました。とっても素敵なドレスを着させてもらえて、嬉しかったです」とコメントし、3月19日に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催された、乃木坂46「41stSGアンダーライブ」のオフショットを複数枚投稿。ふんわりとチュールが重なりボリューム感のある淡いブルーのドレス姿を披露した。オフショルダーのドレスからは美しいデコルテラインが映え、ドレスの華やかさを更に引き立てている。
また佐藤は「メンバー、ファンの皆さん、スタッフの皆さんからの愛を沢山感じて、今までで1番しあわせな日でした。ありがとうございました！」と感謝をつづってる。
この投稿にファンからは「シルエット綺麗」「プリンセスみたい」「卒業おめでとう」「デコルテが美しい」「これからも応援します」「透明感がすごい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】卒業発表の乃木坂メンバー「透明感がすごい」プリンセスのようなドレス姿
◆ 佐藤璃果、美デコルテ映えるドレス姿披露
41stシングルでの活動をもってグループを卒業する佐藤は、「卒業セレモニーありがとうございました。とっても素敵なドレスを着させてもらえて、嬉しかったです」とコメントし、3月19日に神奈川・ぴあアリーナMMにて開催された、乃木坂46「41stSGアンダーライブ」のオフショットを複数枚投稿。ふんわりとチュールが重なりボリューム感のある淡いブルーのドレス姿を披露した。オフショルダーのドレスからは美しいデコルテラインが映え、ドレスの華やかさを更に引き立てている。
◆佐藤璃果の投稿に反響
この投稿にファンからは「シルエット綺麗」「プリンセスみたい」「卒業おめでとう」「デコルテが美しい」「これからも応援します」「透明感がすごい」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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