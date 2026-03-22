◆センバツ第４日 ▽１回戦 九州国際大付４×―３神戸国際大付＝延長１１回タイブレーク＝（２２日・甲子園）

神戸国際大付のエース秋田依吹（３年）が８回途中２失点（自責０）の好投で接戦に持ち込んだ。初回に失策が絡んで先取点を許し、なおも１死満塁のピンチを背負ったが、後続を断った。その後も何度もピンチを切り抜け「成長ができた大会になりました」と前を向いた。

昨年秋の近畿大会で腰を負傷。痛みをこらえてチームをセンバツに導いたが、冬は苦しいリハビリが待っていた。キャッチボール再開は１月下旬。２月中旬までブルペン投球もできなかった。青木尚龍監督は「甲子園には間に合わないかなと思っていた」と明かしたが、大会直前の練習試合で調子が上向いた。先発を決めたのは数日前。秋田は「なかなか出力が上がらなくて。他の投手の方が全然良かったけど、最後の練習試合で良くなった」と振り返り、エースとしての意地を「あります」とぶつけた。

昨年秋に明治神宮大会では３試合で５本塁打を放った神戸国際大付。伝統的に強打のイメージが強いが、投手陣が光った。８回１死一、二塁から救援した豊岡速伍（そうご）投手（３年）も好投。味方の失策が絡んで迎えたピンチやタイブレークを何度も切り抜けた。延長１０回は無死満塁を脱出。「『やってやるぞ』と思った。絶対にゼロに抑えてやるという気持ちでした」と腕を振った。