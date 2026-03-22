朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）で喧嘩自慢のメカ君を相手に劇的勝利を飾った元アウトサイダーで年商３０億円の実業家でもある萩原裕介が２１日、自身のＸを更新。試合で鼻骨と眼窩内側壁の骨折を明かした。

試合では下馬評でフリとみられていた４２歳の萩原がメカ君のラッシュを浴びながらも中盤にノーモーションの右拳一閃。ダウンを奪い、判定勝利を飾った。当初対戦予定だった元関東最大級ギャング集団総長の田中雄士からの「萩原ゆうすけ めちゃカッコ良かった！」と称賛投稿に反応し「ありがとうございます 雄士さんの代打が３０倍強くなって 鼻の骨と眼窩内側壁が折れました」と明かし「今後おじさん達は無理をしないようにしましょう」とつづった。

コメントなどでは「萩原さん、マジでカッケー」、「マジであの逆転ダウンは熱かった」、「かなり大変な状況ですよね」、「鼻と眼窩の骨折なんて、相当な衝撃だったはず」、「骨折とかヤバすぎる」と心配の声があがっていた。