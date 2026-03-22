＜イベントスルー＞「自分たちだけでやれば？」の親族……娘の誕生日会に来てほしい！
わが子には両親だけでなく、祖父母などたくさんの人に愛されていることを実感してほしい。そのように思っているママもいることでしょう。先日ママスタコミュニティには、「どうするのがベターかわからなくなった」というタイトルで、娘さんの誕生日会に親族を招こうとしている投稿者さんから相談がありました。
『義妹→バツイチで実家に戻っている、義母→早くに母を亡くし父子家庭、実母→親と疎遠でワンオペ、義父→車椅子で介助が必要、娘→みんなに来てほしい。この環境で娘の誕生日会にみんなに来てもらいたいですが、義父以外は「みんなでお祝いする」ということに対する嫉妬心が強く、「自分たちでやれば？」という雰囲気です。娘は「みんなで写真を撮りたい、お祝いしてもらいたい」と言い、来ないとわかると泣き出してしまいます。どうしたらいいのでしょうか』
娘さんのイベントに関心がないのでは？
『小姑にネチネチ言われながらお祝いするのもストレスがたまる。でも、呼ばないと娘さんが癇癪を起こしていい顔で写真撮れないね』
『単純に、恵まれた人生を送ってこなかった人は、祝い事やイベントに関して積極的にやりたいとか参加したいという気持ちになりにくいのだと思う。薄情かもしれないけれど、「別に関心ない」という感覚に近い』
『義父母はともかく、義妹からしたら嫉妬どうこう以前に参加しないよ』
娘さんのことを考えて、親族に集まってもらいたい気持ちが捨てきれない様子の投稿者さん。しかし投稿文を読む限り、義妹や義母、実母には、一緒に娘さんをお祝いしたい気持ちがあるようには感じられませんね。ママたちからは、「恵まれた人生を送ってこなかった人は、お祝い事に対して積極的な気持ちになりにくいのでは？」という推測のコメントが寄せられていました。そのため投稿者さんのほうからお願いしてお祝いに参加してもらっても、楽しい雰囲気にならない可能性も……。結果的に、娘さんにとって楽しくない誕生日の思い出になってしまうかもしれません。また、義妹に関しては「普通は行かないのでは？」といったコメントも見られました。
娘さんを説得して、夫婦だけでお祝いしよう
『夫婦でお子さんを説得して、夫婦で協力しながら夫婦で乗り越えたらいい話。周りがそうした環境だからといって、あなたまで不仲やワンオペになる必要はないのだから』
『娘の希望を叶えたいのはわかるけれど、無理に全員が参加したら不幸な誕生日会になると思う』
『そんな状況でみんな集まって楽しいと思いますか？ 娘さんを納得させるのも母親の仕事ではないでしょうか？』
そもそも親族が遠方に住んでいたり都合がつかなかったりすることもあります。今回の件に関しては義母や実母が乗り気ではないのですから、投稿者さん夫婦にとっても負担が大きくなりそうです。それならば、投稿者さん夫婦だけでお祝いするのがベターではないでしょうか。娘さんを上手に説得することもまた親としての仕事と割り切って、夫婦で協力していくことも大切になってきそうですね。
これからも娘さんのお祝い事は家族だけに
『イベントに呼ばない。子どもにそう思ってもらったほうがいいよ』
『「みんな都合がつかない」と言うしかないよね。これまでの家族イベントは無理に来てもらっていたの？ 「イベントの際に、何か失礼をしたのかも？」と心の隅に置いていたらいいと思う』
娘さんはおじいちゃんおばあちゃんやおばさんにも誕生日会に来てほしいと思っていたようですが、その点に疑問を抱くママもいます。家族だけでお祝いすることも多い中で「みんなに来てもらいたい！」と強く願うのは、これまで娘さんの誕生日や入園式などのイベントに参加してくれた経験があるからかもしれません。しかし今回は、「成長をお祝いしたいから参加したい！」と相手が積極的になってくれているわけではありません。そうした中で「娘が来てほしいと言っているので」とお願いするのは、やはり無理があるのではないでしょうか。
また「嫉妬されている」と捉えている投稿者さんですが、もしかしたら思い違いの可能性もあります。これまで何か失礼なことをしてしまい、相手が怒っている可能性も否定はできません。今回の件は氷山の一角で、付き合いそのものの距離感を見直すきっかけになるのかもしれません。行事に消極的な親族を無理に説得するとトラブルになる可能性もあります。娘さんに「お祝い事は家族だけでやるんだよ」と話して、家族だけで楽しいイベントにしてはいかがでしょう。そのほうが、娘さんにとってもよい思い出になるのかもしれませんね。
文・AKI 編集・こもも