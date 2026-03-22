工藤静香、“タンパク質たっぷり”簡単手作りケーキのレシピを紹介「栄養満点 ヘルシーなおやつ」「料理下手な自分でも作れそう」
歌手の工藤静香（55）が21日、自身のインスタグラムを更新。手作り「タンパク質ケーキ」のレシピを紹介した。
【動画】「栄養満点 ヘルシーなおやつ」工藤静香手作りの“タンパク質たっぷり”ケーキ
投稿では、調理する様子を動画で公開。「卵1 バナナ1 プロテインの粉大さじ2 今回はチョコレート味 米粉大さじ2 はちみつ大さじ1 アルミフリーベーキングパウダー 小さじ1 シナモン適量 あっても、なくても」と調味料を説明し、「レンチン600w3分！ちょっと形は悪いけど笑 チョコ入れたりすると、更にとってもおいしい」と紹介した。
さらに「冷めてから、ヨーグルトでサンド、マスキング。はちみつをかけて食べてもGood」とアレンジ方法も明かし、「オーブンシートは、くしゃくしゃにした後に、ちょっと水で！型がとりやすい！」と便利な裏技も披露した。
この投稿には、「体に良さそうなケーキですね」「作ってみます」「罪悪感なく食べられそう」「栄養満点 ヘルシーなおやつですね」「料理下手な自分でも作れそう」など、称賛の声が寄せられている。
【動画】「栄養満点 ヘルシーなおやつ」工藤静香手作りの“タンパク質たっぷり”ケーキ
投稿では、調理する様子を動画で公開。「卵1 バナナ1 プロテインの粉大さじ2 今回はチョコレート味 米粉大さじ2 はちみつ大さじ1 アルミフリーベーキングパウダー 小さじ1 シナモン適量 あっても、なくても」と調味料を説明し、「レンチン600w3分！ちょっと形は悪いけど笑 チョコ入れたりすると、更にとってもおいしい」と紹介した。
この投稿には、「体に良さそうなケーキですね」「作ってみます」「罪悪感なく食べられそう」「栄養満点 ヘルシーなおやつですね」「料理下手な自分でも作れそう」など、称賛の声が寄せられている。