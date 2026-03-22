高木菜那、“外”から見る冬季五輪を回想 「こんなに熱くなるんだ」
元スピードスケート金メダリストの高木菜那（※高＝はしごだか、33）が22日、都内で行われた著書『7回転んでも8回起きる』取材会に出席。現役引退後、初めて務めたオリンピックの解説について回想した。
【写真】自著をアピールする高木菜那
選手として3度オリンピックに出場した高木。先月開催されたミラノ・コルティナオリンピックでは解説者を務めた。
引退後、初めて“外”からオリンピックに参加して「（選手として）戦いに行くのもすごい楽しくて記憶に強く残るとは思いますが、違う形で見たからこそ、周りの人たちがどのように応援してくれているのか、どのように選手を見ているのか、支えているのかということを感じられた」と回想。また、「1ファンとして応援する側になるとこんなに熱くなるんだと思いました」と目を輝かせた。
続けて「悪く言うと『嫌な心が出てくるかな』と思いましたが1つも出てこなかったです」と語った。
同書では冬季オリンピックに3回出場した菜那の心の内と半生がつづられている。スケートとの出会い、妹・高木美帆（※高＝はしごだか）との周囲からの比較、五輪への厳しい道のり、歓喜に震えた金メダルの景色、追い込まれていった3回目の五輪、金メダル目前での衝撃の転倒、引退してからの日々など、自らの言葉でありのままにしたためている。
【写真】自著をアピールする高木菜那
選手として3度オリンピックに出場した高木。先月開催されたミラノ・コルティナオリンピックでは解説者を務めた。
引退後、初めて“外”からオリンピックに参加して「（選手として）戦いに行くのもすごい楽しくて記憶に強く残るとは思いますが、違う形で見たからこそ、周りの人たちがどのように応援してくれているのか、どのように選手を見ているのか、支えているのかということを感じられた」と回想。また、「1ファンとして応援する側になるとこんなに熱くなるんだと思いました」と目を輝かせた。
同書では冬季オリンピックに3回出場した菜那の心の内と半生がつづられている。スケートとの出会い、妹・高木美帆（※高＝はしごだか）との周囲からの比較、五輪への厳しい道のり、歓喜に震えた金メダルの景色、追い込まれていった3回目の五輪、金メダル目前での衝撃の転倒、引退してからの日々など、自らの言葉でありのままにしたためている。