ファーウェイ「FreeClip 2」新色ローズゴールド発売、実機を写真で
ファーウェイ・ジャパンは、2月20日から一般発売を開始したイヤーカフ型のオープンイヤホン「HUAWEI FreeClip 2」に、新色ローズゴールドを追加しました。市場想定価格は27,280円で3月17日から発売しています。
ローズゴールドの追加により、FreeClip 2のカラーバリエーションは既存のブラック、ブルー、ホワイトを加えた計4色となりました。
HUAWEI FreeClip 2の新色ローズゴールド
新色ローズゴールドの実機を写真で見る
FreeClip 2は2025年12月にクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で支援を募集していた製品で、最終的に約1億2,800万円の金額を集め、2月20日に一般発売を開始しました
耳を挟み込んで装着するタイプのオープン型イヤホン「HUAWEI FreeClip」をベースに、素材変更による装着感の向上や本体の軽量化・小型化、独自のデュアル振動板ドライバーによる音質改善などが図られた第2世代品となります。新色ローズゴールドの実機を写真で紹介していきましょう。
関連記事：ファーウェイ「FreeClip 2」ミニレビュー - 初代ユーザーが驚いた進化ポイント
関連記事：つけっぱなし時代が到来、FreeClip 2がイヤホン体験を変える
ローズゴールドの充電ケース。わずかに光沢感があり上品な印象。明るいピンクではなく落ち着いたベージュピンクで、世代・男女問わず装着しやすそうだ
イヤホン本体をクロスして収納することで、充電ケースも前世代品より小型化した
イヤホン本体。音が出る球形パーツ「アコースティックボール」と、耳の後ろにフィットする「コンフォートビーンズ」は光沢素材で、この2つをつなぐC-bridge（C-ブリッジ）はマットな色合い
本体は前モデルの約5.6g（片耳）から、約5.1gへ軽量化。独自のデュアル振動板ドライバー構造の開発で最大音量が約2倍になったほか、AIに特化したNPUを搭載し、ノイズ処理などの精度が向上した
充電インタフェースはUSB-C。充電ケースもIP54の防塵防水性能を備える（本体はIP57）
C-bridgeの形状記憶合金を包む素材には新たに液体シリコーンを採用し、弾性が前モデル比で約25％向上している。実際の装着感も前世代品より快適で、耳を挟む力が強くなったように感じる
充電ケース背面
FreeClip 2の主な仕様
イヤホン（片耳）重量：約5.1g
充電ケース重量：約37.8g
バッテリー（イヤホン）：60mAh
バッテリー（ケース）：537mAh
再生時間（単体）：約9時間
総再生時間（ケース込み）：約38時間
Bluetooth：6.0
防水・防塵：IP57（イヤホン）／IP54（ケース）
ドライバー：10.8mm デュアル振動版
ローズゴールドの追加により、FreeClip 2のカラーバリエーションは既存のブラック、ブルー、ホワイトを加えた計4色となりました。
HUAWEI FreeClip 2の新色ローズゴールド
FreeClip 2は2025年12月にクラウドファンディングサイト「GREEN FUNDING」で支援を募集していた製品で、最終的に約1億2,800万円の金額を集め、2月20日に一般発売を開始しました
耳を挟み込んで装着するタイプのオープン型イヤホン「HUAWEI FreeClip」をベースに、素材変更による装着感の向上や本体の軽量化・小型化、独自のデュアル振動板ドライバーによる音質改善などが図られた第2世代品となります。新色ローズゴールドの実機を写真で紹介していきましょう。
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ローズゴールドの充電ケース。わずかに光沢感があり上品な印象。明るいピンクではなく落ち着いたベージュピンクで、世代・男女問わず装着しやすそうだ
イヤホン本体をクロスして収納することで、充電ケースも前世代品より小型化した
イヤホン本体。音が出る球形パーツ「アコースティックボール」と、耳の後ろにフィットする「コンフォートビーンズ」は光沢素材で、この2つをつなぐC-bridge（C-ブリッジ）はマットな色合い
本体は前モデルの約5.6g（片耳）から、約5.1gへ軽量化。独自のデュアル振動板ドライバー構造の開発で最大音量が約2倍になったほか、AIに特化したNPUを搭載し、ノイズ処理などの精度が向上した
充電インタフェースはUSB-C。充電ケースもIP54の防塵防水性能を備える（本体はIP57）
C-bridgeの形状記憶合金を包む素材には新たに液体シリコーンを採用し、弾性が前モデル比で約25％向上している。実際の装着感も前世代品より快適で、耳を挟む力が強くなったように感じる
充電ケース背面
FreeClip 2の主な仕様
イヤホン（片耳）重量：約5.1g
充電ケース重量：約37.8g
バッテリー（イヤホン）：60mAh
バッテリー（ケース）：537mAh
再生時間（単体）：約9時間
総再生時間（ケース込み）：約38時間
Bluetooth：6.0
防水・防塵：IP57（イヤホン）／IP54（ケース）
ドライバー：10.8mm デュアル振動版