◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第８節 鹿島―千葉（２２日・メルスタ）

７連勝を目指す鹿島は、ホームに千葉を迎える。千葉とのリーグ戦での対決は２００９年以来となる。

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千葉のＪ１昇格により、リーグ戦では１７年ぶりに「鹿島ＶＳ千葉」のカードが実現した。

オリジナル１０同士の対決となる両クラブの通算成績は、鹿島の２７勝２分け１１敗。直近の０９年は鹿島が２戦２勝となっており、最後のカシマスタジアム（現メルカリスタジアム）での一戦（１０月２４日）は興梠慎三、マルキーニョス、田代有三のゴールで３―０の勝利を収めた。チームは暫定首位に浮上し、そこからの５連勝で３連覇を達成した。

天皇杯では味の素スタジアムで行われた１２年の準々決勝で対戦しており、鹿島が大迫勇也のゴールで１―０で勝利している。

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６連勝と勢いに乗る鹿島は、町田との首位攻防戦で快勝（３〇０）した前節から先発５人を変更。ＤＦ関川郁万、ＤＦ小川諒也、ＭＦ樋口雄太、ＭＦ荒木遼太郎、ＭＦエウベルが先発する。

ベンチにはＤＦ安西幸輝が控えるほか、前節で肩の手術から復帰したＭＦ松村優太がスタンバイ。大卒ルーキーで松村の弟・拓実も千葉のベンチ入りメンバーに名を連ねており、兄弟対決が実現する可能性もありそうだ。