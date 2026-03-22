ポリ袋で簡単！冷蔵庫に眠っている余った野菜をパパッと常備菜に

キャベツやにんじんなど冷蔵庫に少しだけ余っている野菜はありませんか？ 今回は、そんな野菜を活用し、ポリ袋で洗い物も少なく簡単に作れる常備菜を4品ご紹介します。

▼ ポリッと食感がおいしい浅漬け

キャベツ、きゅうり、にんじんなどを塩、砂糖、だしなどとともに浅漬けに。しょうがを加えてさわやかさを出しています。つくれぽが390件以上届く人気のレシピです。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼ さわやかなおいしさのコールスロー

春キャベツと新玉ねぎをで作るコールスローは、マヨネーズを使わずレモン汁や塩、砂糖などで味つけした、さわやかな味わいです。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

▼ 赤じそふりかけで手軽に一品

大根に赤じそふりかけと白だしをもみ込んで漬ければできあがり。赤じそふりかけの消費にもおすすめです。



▼ ツナを合わせれば子どもも喜ぶ常備菜に

豆苗とツナで手軽に作る常備菜は、ボリュームも味も満足できて子どもも喜んでくれるはず。ポリ袋に調味料も入れてもみ込むので、味のムラもありません。







冷蔵庫に余っている野菜で作る常備菜をご紹介しました。ポリ袋に入れてもみ込むだけなのでラクちんです。ぜひ参考にしてみてください。

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）