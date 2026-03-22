◇第98回全国選抜高校野球大会第4日 1回戦 神戸国際大付（兵庫）3―4九州国際大付（福岡）（2026年3月22日 甲子園）

神戸国際大付が昨秋の神宮大会決勝で敗れた九州国際大付に延長11回の激闘の末に逆転サヨナラを喫し、5年ぶりの初戦突破はならなかった。

右腕・豊岡速伍（3年）は1点リードの8回1死一、三塁で2番手として登板。空振り三振で2死としたが、次打者の遊ゴロに打ち取ってピンチを脱したかと思われたが、遊撃・西谷太一（3年）が一塁に悪送球し同点に追いつかれた。

それでも、一打サヨナラ負けの9回1死一、二塁、無死一、二塁から始まるタイブレークの延長10回を140キロ台の直球主体の投球で切り抜けた。しかし、チームが1点を勝ち越して迎えた延長11回、あと1死で勝利の2死一、三塁から高めのスライダーを左中間2点適時打されてサヨナラ負け。マウンドでがっくりとひざをついた。

試合後、豊岡は「マウンドに上がる前に思い切り腕振ってこいと言われて、マウンドで思い切り腕を振ることはできました。あと1球で…自分がもう少し低めに投げ込めていれば三振を取れた。そこの甘さが最後に出てしまった。夏に戻ってきて日本一になることを目標に一からやっていきます」と誓っていた。