「あかん、あかん」…元AKB48メンバー、格闘家と大胆な野外キス カメラある中で押し倒され 『ラブパワーキングダム2』【ネタバレあり】
ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』（全8話）の第6話が、ABEMA SPECIALチャンネルで18日に放送された。
【写真多数】「あかん、あかん」な姿 格闘家＆元AKB48が野外キス
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。
シリーズ2の参加者は、男性メンバー8人＝会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／30歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶／21歳）、女性メンバー8人＝タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、女優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼俳優のまりや（永尾まりや／32歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）。
スタジオMCは、お笑いコンビ・霜降り明星のせいや、タレントのYOU、菊池風磨 (timelesz)、タレントの谷まりあが務める。
※以下、第6話ネタバレあり
第6話では、「3rdモテVOTE」前の“最後の2ショットデート”の模様が描かれた。海を見下ろす崖の上で、まりやを待っていたのはたいじゅ。まりやは直前までゆうとと甘いデートを過ごしていたが、たいじゅが「どんな感じだった？」と探りを入れると、「分かんない」と誤魔化した。その後、たいじゅは前日の夜に密かに焼いたという人生初の手作り“チョコパイクロワッサン”をプレゼント。たいじゅの心のこもったサプライズに、まりやは「うれしい、ありがとう」「手作りのお菓子もらったの初めて」と笑顔を見せた。
そして、海に沈む夕日を眺めながら、ロマンチックな空気に包まれる2人。たいじゅはまりやを見つめ、「目つぶって」とキス。さらに、たいじゅはそのままゆっくりとまりやを押し倒し、まりやもたいじゅの首に腕を回す情熱的な展開となった。
この大胆すぎる行動に、スタジオのせいやは「あかん、あかん」「これはたいじゅのプレースタイルやな」と大興奮。
デート後のインタビューで「最高でした」と語ったたいじゅは、「（ゆうとが）ライバルになっても負けるつもりはない」と堂々宣言。 一方、まりやは「（ゆうととたいじゅは）全然違う2人なので、良さも違うし、居心地も違う…」「正直、今のところ…迷います」と複雑な心境を明かした。まりやをめぐるアピール合戦に、せいやは「ゆうととたいじゅ、頂上決戦やな」と注目した。
番組後半では、男女2人ずつ計4人が脱落する過酷な「3rdモテVOTE」の結果が発表された。男性陣からはたかしとなおきが脱落という地獄の宣告となった。
去り際、なおきは好意を寄せていたせいなの元へ向かい、「この旅でせいなに出会えて良かった」「俺は先に日本帰るけど、頑張ってください」と言葉。そして「これ渡そうとしてたもので...」とおそろいのブレスレットをプレゼント。メンバー全員の前で見せたなおきの男気あふれる姿に、スタジオのYOUは「やだ、忘れられない男になっちゃう」と絶賛した一方、谷は「好きだったのに別れるのが悲しすぎて…」と大号泣の展開となった。
女性陣からはのりことるみが脱落し、悲しみに包まれる中、新たなクイーンに輝いたのは、唯一のシーズン1参加経験者であるせいな。それぞれが本命の相手と関係を深めていく中、“票集め”に暗躍していたせいなの戦略に、せいやは「全員の2位を狙いにいくねん！」「分かってらっしゃる」と感嘆し、「これこそラブパワーキングダム」と大興奮。誰も予想できなかった大波乱の結末に、スタジオ騒然となった。
【写真多数】「あかん、あかん」な姿 格闘家＆元AKB48が野外キス
モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。
シリーズ2の参加者は、男性メンバー8人＝会社経営者兼俳優で熱波師としても活躍するこうた（岩城滉太／33歳）、格闘家で第5代RISEスーパーライト級王者のたいじゅ（白鳥大珠／30歳）、モデルのたいせい（陸大成／25歳）、内科医師のたかし（坂口隆志/35歳）、俳優兼モデルのなおき（小黒直樹／28歳）、飲食店経営者のユウキ（田中ゆうき／30歳）、俳優のゆうと（奥雄人／28歳）、俳優のゆきと（原田 夕季叶／21歳）、女性メンバー8人＝タレントのかの（高橋かの／24歳）、小悪魔ageha専属モデルで『ラブパワーキングダム』シーズン1の参加経験を持つせいな（聖菜／23歳）、海外タレントののりこ（西山乃利子／25歳）、女優のはづき（木村葉月／25歳）、元AKB48でモデル兼俳優のまりや（永尾まりや／32歳）、タレント兼レースクイーンのもえ（川瀬もえ／32歳）、タレントのゆめ（林ゆめ／30歳）、ショーダンサーのるみ（27歳）。
※以下、第6話ネタバレあり
第6話では、「3rdモテVOTE」前の“最後の2ショットデート”の模様が描かれた。海を見下ろす崖の上で、まりやを待っていたのはたいじゅ。まりやは直前までゆうとと甘いデートを過ごしていたが、たいじゅが「どんな感じだった？」と探りを入れると、「分かんない」と誤魔化した。その後、たいじゅは前日の夜に密かに焼いたという人生初の手作り“チョコパイクロワッサン”をプレゼント。たいじゅの心のこもったサプライズに、まりやは「うれしい、ありがとう」「手作りのお菓子もらったの初めて」と笑顔を見せた。
そして、海に沈む夕日を眺めながら、ロマンチックな空気に包まれる2人。たいじゅはまりやを見つめ、「目つぶって」とキス。さらに、たいじゅはそのままゆっくりとまりやを押し倒し、まりやもたいじゅの首に腕を回す情熱的な展開となった。
この大胆すぎる行動に、スタジオのせいやは「あかん、あかん」「これはたいじゅのプレースタイルやな」と大興奮。
デート後のインタビューで「最高でした」と語ったたいじゅは、「（ゆうとが）ライバルになっても負けるつもりはない」と堂々宣言。 一方、まりやは「（ゆうととたいじゅは）全然違う2人なので、良さも違うし、居心地も違う…」「正直、今のところ…迷います」と複雑な心境を明かした。まりやをめぐるアピール合戦に、せいやは「ゆうととたいじゅ、頂上決戦やな」と注目した。
番組後半では、男女2人ずつ計4人が脱落する過酷な「3rdモテVOTE」の結果が発表された。男性陣からはたかしとなおきが脱落という地獄の宣告となった。
去り際、なおきは好意を寄せていたせいなの元へ向かい、「この旅でせいなに出会えて良かった」「俺は先に日本帰るけど、頑張ってください」と言葉。そして「これ渡そうとしてたもので...」とおそろいのブレスレットをプレゼント。メンバー全員の前で見せたなおきの男気あふれる姿に、スタジオのYOUは「やだ、忘れられない男になっちゃう」と絶賛した一方、谷は「好きだったのに別れるのが悲しすぎて…」と大号泣の展開となった。
女性陣からはのりことるみが脱落し、悲しみに包まれる中、新たなクイーンに輝いたのは、唯一のシーズン1参加経験者であるせいな。それぞれが本命の相手と関係を深めていく中、“票集め”に暗躍していたせいなの戦略に、せいやは「全員の2位を狙いにいくねん！」「分かってらっしゃる」と感嘆し、「これこそラブパワーキングダム」と大興奮。誰も予想できなかった大波乱の結末に、スタジオ騒然となった。