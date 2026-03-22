ガソリン価格の高騰を受け、お出かけの足や行楽地も影響を受けているようです。

中東・ホルムズ海峡から石油が入ってこない状況を受けて、政府は、過去最大となる備蓄の放出に踏み切りました。果たして、その効果は？

【写真で見る】“オイルショック”によるトイレットペーパーなどの買いだめ騒動

お花見も“直撃”の原油高騰「早く戦争が終わってほしい」

連休中日の東京・上野公園で花見客が楽しむのは、全国各地のご当地グルメ。遠方から食材を取り寄せる店では、原油高騰の影響が気がかりです。

沖縄・琉球創喜

「アイスも沖縄から輸送で届いていますので、輸送費もかかったりしています。売り切れてまた購入する時に値上がりが心配」

物価上昇に、輸送費が追い打ちをかける懸念。

三重県からやってきたお店の人は…

三重・エコクラシキ

「やっぱりガソリンの価格ですね。高速（道路）では、軽油で1L＝200円くらい」

イベントに合わせて全国を回るため、ガソリン代は死活問題。

三重・エコクラシキ

「山間部になると、街中より（燃料が）高い。街中の安い所を探して入れるようにしてる。早く戦争が終わってほしい」

花見客からも…

花見客

「最近は自転車で行くことも増えた。車でなくても良いときは工夫するようにしています」

花見客

「GWとかが近くなってくるので、それまでにどこまで（ガソリン価格が）落ちてくれるのか」

「売る側も苦しい」と涙 日本への“供給7割”ストップか

原油の7割以上をホルムズ海峡を通して輸入している日本。海峡の封鎖を受け、ガソリン価格は史上最高値を更新。

19日、199円を掲げた東京・足立区のガソリンスタンドでは、店員が草むしりをしていました。

西綾瀬サービスステーション 三枝直樹 店長

「（客が）来ないときはこうやって。できることしかないんで」

高値をきらい、客足が遠のいたといいます。

西綾瀬サービスステーション 三枝店長

「損失はひと月数百万出ちゃいますし」

背景にあるのが、ガソリンが高騰する中での政府の補助金の復活。

週明け以降は170円程度に下がるとの見通しが示されたため、それを見越して高いガソリンが売れないのです。

西綾瀬サービスステーション 三枝店長

「お客様も苦しいですけど、売る側もほんとに苦しいんですよ。覚悟の上でこういう価格で出してるんですけど、言葉にならないですね」

放出量過去最大 石油備蓄の放出始まる

そして、こうしたなか始まったのが、備蓄されている石油の放出。

この備蓄制度が始まったきっかけは、50年以上前にさかのぼります。

第4次中東戦争が引き起こした“オイルショック”。石油製品が高騰し、物価が2割も上がるなか、トイレットペーパーなどの買いだめ騒動も起きました。

そんな教訓からできた備蓄制度で、放出されるのは7度目ですが、今回はその量が過去最大。

東日本大震災や、ロシアのウクライナ侵攻の時を大きく上回る8000万バレルで、45日分の消費量に相当します。

政府が異例の規模で放出に踏み切る中、石油の供給不足の影響も出始めました。

19日には重油不足を受け、JFEスチールが発電所1基を停止。三菱ケミカルも、石油から作られる塗料などの原料を値上げしています。

国会では…

立憲民主党 杉尾秀哉 議員（18日 参・予算委）

「長引いた場合、第3次オイルショックを予測する向きもあります。こうした最悪のケースを総理、想定されているんでしょうか」

高市総理

「最悪のケースということについても、当然、想定はしております」

250日分ほどある石油の備蓄が底をつく前に、安定供給は回復できるのでしょうか。