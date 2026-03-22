“過去最大”石油備蓄放出の効果は？ “第3次オイルショックを予想する向きも？”高市総理「最悪のケースも当然、想定」【サンデーモーニング】
ガソリン価格の高騰を受け、お出かけの足や行楽地も影響を受けているようです。
中東・ホルムズ海峡から石油が入ってこない状況を受けて、政府は、過去最大となる備蓄の放出に踏み切りました。果たして、その効果は？
【写真で見る】“オイルショック”によるトイレットペーパーなどの買いだめ騒動
お花見も“直撃”の原油高騰「早く戦争が終わってほしい」
連休中日の東京・上野公園で花見客が楽しむのは、全国各地のご当地グルメ。遠方から食材を取り寄せる店では、原油高騰の影響が気がかりです。
沖縄・琉球創喜
「アイスも沖縄から輸送で届いていますので、輸送費もかかったりしています。売り切れてまた購入する時に値上がりが心配」
物価上昇に、輸送費が追い打ちをかける懸念。
三重県からやってきたお店の人は…
三重・エコクラシキ
「やっぱりガソリンの価格ですね。高速（道路）では、軽油で1L＝200円くらい」
イベントに合わせて全国を回るため、ガソリン代は死活問題。
三重・エコクラシキ
「山間部になると、街中より（燃料が）高い。街中の安い所を探して入れるようにしてる。早く戦争が終わってほしい」
花見客からも…
花見客
「最近は自転車で行くことも増えた。車でなくても良いときは工夫するようにしています」
花見客
「GWとかが近くなってくるので、それまでにどこまで（ガソリン価格が）落ちてくれるのか」
「売る側も苦しい」と涙 日本への“供給7割”ストップか
原油の7割以上をホルムズ海峡を通して輸入している日本。海峡の封鎖を受け、ガソリン価格は史上最高値を更新。
19日、199円を掲げた東京・足立区のガソリンスタンドでは、店員が草むしりをしていました。
西綾瀬サービスステーション 三枝直樹 店長
「（客が）来ないときはこうやって。できることしかないんで」
高値をきらい、客足が遠のいたといいます。
西綾瀬サービスステーション 三枝店長
「損失はひと月数百万出ちゃいますし」
背景にあるのが、ガソリンが高騰する中での政府の補助金の復活。
週明け以降は170円程度に下がるとの見通しが示されたため、それを見越して高いガソリンが売れないのです。
西綾瀬サービスステーション 三枝店長
「お客様も苦しいですけど、売る側もほんとに苦しいんですよ。覚悟の上でこういう価格で出してるんですけど、言葉にならないですね」
放出量過去最大 石油備蓄の放出始まる
そして、こうしたなか始まったのが、備蓄されている石油の放出。
この備蓄制度が始まったきっかけは、50年以上前にさかのぼります。
第4次中東戦争が引き起こした“オイルショック”。石油製品が高騰し、物価が2割も上がるなか、トイレットペーパーなどの買いだめ騒動も起きました。
そんな教訓からできた備蓄制度で、放出されるのは7度目ですが、今回はその量が過去最大。
東日本大震災や、ロシアのウクライナ侵攻の時を大きく上回る8000万バレルで、45日分の消費量に相当します。
政府が異例の規模で放出に踏み切る中、石油の供給不足の影響も出始めました。
19日には重油不足を受け、JFEスチールが発電所1基を停止。三菱ケミカルも、石油から作られる塗料などの原料を値上げしています。
国会では…
立憲民主党 杉尾秀哉 議員（18日 参・予算委）
「長引いた場合、第3次オイルショックを予測する向きもあります。こうした最悪のケースを総理、想定されているんでしょうか」
高市総理
「最悪のケースということについても、当然、想定はしております」
250日分ほどある石油の備蓄が底をつく前に、安定供給は回復できるのでしょうか。