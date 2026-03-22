24日に高知競馬場で開催される黒船賞（Jpn3・ダート1400メートル）に、兵庫からは2頭が参戦予定。2022年に勝利したイグナイターから4年連続で馬券に絡んでいるように、兵庫勢にとっては相性のいいレースだ。

ペースセッティング（牡6＝田中一、父ショウケイシング）は2月11日の重賞・兵庫ウインターカップ（姫路・ダート1400メートル）を制して生涯初の連勝と重賞制覇を果たし、勢いをつけて交流重賞へ向かう。

兵庫ウインターカップではスタートで滑りやや出遅れたものの、落ち着いて中団後方を追走。3コーナーから外に持ち出して徐々に先頭との間隔を詰め、最後の直線ではじけた。田中一巧師（44）は「いい状態。展開次第で出番はあると思う」と太鼓判を押す。JRA所属時には3歳時にG3シンザン記念で2着。ダートのオープンでも2着1回3着2回と実績は十分だ。今の状態なら、JRA勢に太刀打ちできるだけの力はある。

今月11日には船橋で行われたダイオライト記念（Jpn2・ダート2400メートル）で兵庫所属馬として初めてオディロン（牡7＝森沢、父キタサンブラック）が優勝。「兵庫所属馬が遠征で勝つというのは力の証明にもなるし、他の厩舎であってもうれしい」と田中一師。「ペースセッティングも自分のリズムの競馬をして、上がりが向く展開になれば」と、好走を思い描いた。