カーリング女子世界選手権

カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで21日（日本時間22日）に行われ、日本代表ロコ・ソラーレは準決勝でカナダに3-11で完敗した。22日（同23日）にスウェーデンと3位決定戦を戦うが、朗報も飛び込んできた。

カナダ戦は第1エンド（E）にいきなり3失点するなど、序盤から苦しい展開となったロコ。第7E終了で3-10となり負けを認めたものの、最低8E消化する必要があるため、認められないという珍事もあった。

大会を中継しているNHK BSの解説を務めたのは、かつてロコ・ソラーレに在籍し2022年北京五輪銀メダルメンバーの石崎琴美さん。石崎さんは試合後にインスタグラムを更新し、「当初は準々決勝までの解説予定でしたが、先ほどの準決勝、そして明日の3位決定戦も解説席で見守らせていただけることになりました。感謝の気持ちでいっぱいです！」と報告した。

スウェーデンとの3位決定戦の中継は、日本時間23日午前0時5分開始。石崎さんは「明日世界選手権ラストの試合、ロコ・ソラーレらしく！！みんなのプレーを全力で応援しています」とエールを送っていた。

ロコ・ソラーレは2016年大会で銀メダルを獲得。10年ぶりの表彰台を目指す。



（THE ANSWER編集部）