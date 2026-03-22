FANTASTICS中島颯太、ツートンカラーの新ヘア披露「斬新だけど似合う」「雰囲気変わってドキドキした」とファン絶賛
【モデルプレス＝2026/03/22】FANTASTICSの中島颯太が3月21日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題となっている。
【写真】26歳LDHイケメン「個性的でかっこよすぎる」斬新カラーで雰囲気ガラリ
中島は「NEW HAIR」とつづり、口元をパーカーの袖で隠しながらカメラをじっと見つめるショットを投稿。目の高さ付近までは落ち着いた黒色、そこから上は明るい金髪という大胆なツートンカラーのヘアスタイルを披露した。
この投稿に、ファンからは「最強にかっこいい」「斬新だけど似合う」「個性的でかっこよすぎる」「一気に雰囲気変わってドキドキした」「色気増しすぎて心臓もたない」「バランス完璧」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆中島颯太、ツートンヘア披露
中島は「NEW HAIR」とつづり、口元をパーカーの袖で隠しながらカメラをじっと見つめるショットを投稿。目の高さ付近までは落ち着いた黒色、そこから上は明るい金髪という大胆なツートンカラーのヘアスタイルを披露した。
◆中島颯太の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「最強にかっこいい」「斬新だけど似合う」「個性的でかっこよすぎる」「一気に雰囲気変わってドキドキした」「色気増しすぎて心臓もたない」「バランス完璧」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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