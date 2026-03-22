◆センバツ第４日 ▽１回戦 九州国際大付４×―３神戸国際大付＝延長１１回タイブレーク＝（２２日・甲子園）

近畿王者の神戸国際大付が惜敗した。１点リードで迎えた延長タイブレークの１１回２死一、三塁。後方の飛球を懸命に追った左翼手の中西孝介（３年）が白球をグラブに当てたが、収めることができず、逆転サヨナラ二塁打になった。８回にもリードしたが、直後に失策で同点。初回に与えた先制点も失策が絡み、青木尚龍監督は「強いて言えば、不安は守備。それが出てしまいました」と振り返った。

昨秋の明治神宮大会決勝で敗れた九州国際大付と再戦。試合前には「関西人として、東京で借りたものはしっかり返したい」と語っていた。秋は１―１１の大敗だったが、故障や体調不良の選手が多く、万全ではなかった。連敗となったが、今回は大接戦。相手打線にも拍手を送った。「バットに当てれば１点入るような場面でも強振、強振で打ってきて。気持ちが良かったですね」と笑顔。九州国際大付の楠城祐介監督とは対戦が続いた縁もあり、「顔を合わせたら話す間柄になれていますし、いいですね」と、試合直後にも健闘をたたえ合った。

こちらも真っ向勝負。１０回１死二、三塁では、主砲の石原悠資郎（３年）の場面で「スクイズも考えそうになったけど、せっかくの舞台ですから」と強攻。試合前から不調を認めていた４番の川中鉄平左翼手（３年）については、内容次第で途中交代も示唆していた。不安が的中し、１、２打席目の好機で凡退。５回に３度目の好機が回ったが「代打でも良かったけど、そのまま」と託した。