お笑いコンビ、博多華丸・大吉の博多大吉（54）が21日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？ 〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。ハマっていたゲームを明かし、MCの松岡昌宏から引かれた。

松岡はゲストの大原優乃（26）の存在を知らない様子で、大吉は「『妖怪ウォッチ』の歌を歌ってるグループにいて」と紹介した。

大吉は「私妖怪ウォッチ大好き芸人で、その時代一緒に稼働していた時期があって。ほとんど絡みがなかったですけど、僕が妖怪ウォッチのプレゼンしてその後にみんなが歌うみたいなので」と仕事をしていたことを明かした。大原は「10年前ぐらい」と話した。

大吉は「（Dream5を）遠くから応援しているじゃないけど。レベルファイブ（ゲーム会社）のね…」と同作品の愛を語ると、松岡から「ちょっと気持ち悪い…」と苦笑いされた。

大吉は「今一番気持ち悪いと思ってるのは大原さんですから」と、自身が熱く語る様子を大原に怖がられていないか心配した。

大吉は「（大原と）ほとんどしゃべったことはない」と明かすも、「（念を）送ってました。“頑張ってね！”と、レベルファイブごとね。福岡の会社なので」と説明した。