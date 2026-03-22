能登半島地震から2年以上が経った今も被災地では復興ボランティアが活動を続けています。その活動内容は、少しずつ変化を見せているようです。

今、被災地に必要な支援とは？

発災当初から活動続ける民間のボランティア団体 今もなお県外からボランティアが集まり被災者の支援に

3月15日に向かったのは、石川県七尾市石崎町にある民間災害ボランティアセンター「おらっちゃ七尾」の本部。

七尾市の社会福祉協議会が運営していたボランティアセンターの閉所をきっかけに発災当初から物資の運搬支援などを行っていた団体が2024年10月に開設し、七尾市内で活動を続けています。

ボランティア「（どちらから？）東京からです。昨日は1日中やったんですけどきょうは半日参加させていただく。能登半島にはいっぱい来てます。輪島と珠洲と能登町と」「私は京都からです。12月半ばくらいから毎週末仕事を調整して来ている」

これまで参加したボランティアは全国各地から、のべ1万5000人。

この日も県外からの25人を含む31人が集まりました。ボランティアらは、安全面の確認をした後いくつかのグループに分かれて活動に移ります。

これから仮設住宅に引っ越すという高齢女性 3階建てのビルに一人で暮らすも 片づけの手伝いをボランティアに依頼

ボランティアを依頼した女性「掃除機1台置いておく。本当はいらないですけど、まだ掃除しなきゃいけないので」

1人暮らしだという女性は仮設住宅に移り住むための片付け作業に追われていました。

ボランティアを依頼した女性「何日がかりでやってるんですけどなかなか片付かない」「（なんで今の時期に？）工事が中々簡単に順番が来なくてビルなので順番が当たらない。今頃やっと動き出した」

解体に時間がかかる大きな建物は、公費解体が後回しとなっていたため自分が所有する半壊のビルに住み続けていたと話します。

今なお続く七尾市内での仮設住宅への引っ越し。

片付け作業は他の場所でも。

高齢化や移住者の増加でボランティア支援は「伝統の祭り」の維持にも

ボランティアが集まっていたのは、地震前から空き店舗となっていた薬局です。

町会役員の男性「人形宿の設営をここにするんです。人形宿として貸してくれって言ったら（その代わりに）建物の中のものを処分してほしいと言われたのでボランティアに頼んで処分してもらっている」

5月の青柏祭で使われる人形を展示する人形宿の設営は、七尾市内の各町会に5年に1回のペースで回ってきます。

町会役員の男性「町会で本当はしないといけないんですけど、どこの町会もそうですけど高齢化でこんな重たい荷物とかをどこかにやるというのはできないので（ボランティアに）お願いしたらいいですよということで」

発災から2年以上が経っても続く仮設住宅への入居や地域行事の維持などボランティアのニーズは今も無くなっていません。

それでも今井代表は、ボランティアに求められることが少しずつ変わってきていると話します。

おらっちゃ七尾 今井健太郎代表「家財排出とか泥出しとか分かりやすい作業系の支援というのは数が少なくなってきているんですけど片付けが終わっても生活が元通りにはなってこないので分かりやすい見えるような形の支援から心の中に届けていくような支援というものに移ろいできている」

住民の民家にローラー訪問 目指すは「行政と住民の架け橋」

七尾市の住宅街を1軒、1軒訪問していたボランティア。住民に市の情報を共有しながら回っていました。

ボランティア「大規模半壊の義援金ということでもらわれましたか」住民「もらいました」

ボランティア「詳しい情報は市の相談窓口の人たちの仕事だと思うんですけどもらえるということを知らないと、この窓口にもつながらないのでそこを一般市民の私たちがつなげるということが私たちができるボランティアかなと思う」

ボランティアが果たしていたのは、行政と住民の間の「架け橋」としての役割です。ほかにも、困っていることや何か手伝えることはないかと住民の声に耳を傾けています。

住民「いろいろと相談に乗ってくれる。どうですかっていうあたたかい声掛けがいい。ブロック塀の片づけとか家の中の壁とかを手伝ってもらった」「市の情報は近所の方で言ってこられる人もいないしたまに町会長さんが来るくらいでボランティアの方に来ていただいてありがたい」

これらの地道な活動のほかにも、コミュニティ再建のためにお茶会のイベントを開催するなど出会いの場を設ける活動も行っています。

ずっと暮らしてきた街から仮設住宅や復興公営住宅へ 移り住む時にはボランティアが必要 新たなコミュニティ再建につながる支援の輪

おらっちゃ七尾 今井健太郎代表「七尾市は珠洲、輪島と違っておうちが過ごしている方が多い。おうちの方にとってみれば自分たちはまだマシだったという感覚もあるんですけど、我慢している方がたくさんいらっしゃる。出会った被災者の方と心の距離を縮めながらそういった我慢なく生活できるようにどうやっていけるか」

一人一人が我慢しない日常生活を取り戻せるように、そしてコミュニティ再生に向けて、今井代表は今後も地域のニーズに合わせた支援活動を続けたいと話します。

おらっちゃ七尾 今井健太郎代表「そのおうち、地域で何十年と暮らしてきてた人がまた1からのコミュニティに入っていかなくちゃいけないってなるとご自身だけでは大変な思いをされる。これまではおうちから仮設住宅、みなし仮設住宅に住まわれて知らない地域で生活をして慣れてきたところに復興公営住宅とかに移っていくってなるとやはり支援の手がこれからも必要なんじゃないかと思う」

おらっちゃ七尾では今後も復興に向けた支援を続けていく方針です。また、現在参加しているボランティアのおよそ93％が県外からの人で、今井代表は県内や市内の人がボランティアに参加することでより復興が進んでいくのではないかと話し、地元の人の積極的な参加も呼びかけていました。