“レジェンド”グラビアアイドル熊田曜子（43）が3日、都内で、41作目となる写真集「GRAVITYLESS 熊田曜子写真集」（双葉社）発売記念イベントに出席した。

13歳、10歳、7歳と3人の女児の母親でもある熊田は「きっと彼女たちは、生まれた時から“母親はこういうもの”だと思って育ってるかもしれないですね」とすると、「美意識が本当に高くて、“ママ、今日の格好はちょっと”とか、ちょっと姿勢が悪いと指摘されたりとか、すごく厳しいです」と明かした。

これまでの作品は「全部棚にずらっと並べてあるので、（子どもたちが）目にはしてますね」という。子どもたちとっては「もうそれが普通になっているので、『ママ、これ何歳の時？』とか聞かれます」とし、「この間は3Dの私の水着のフィギュアで普通に遊んでました。おままごとみたいにしてましたね」と明かした。

子どもたちの将来については「彼女たちの人生なので、やりたいと思うことを全力でやってもらって」とした。芸能界入りについては「表に立つというのは大変なことだとはいっている」とした上で、「ママが熊田曜子だというのは、最初は隠した方がいいと思います。もう真っさらなまま旅立ってほしいです」と自虐気味な笑みを浮かべつつ、親心を見せた。