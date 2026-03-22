「御上先生」吉柳咲良、大胆スリットから美脚全開「腰の位置がレベチ」「着こなせるのすごい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/22】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が3月21日、自身のInstagramを更新。スリットが入った衣装姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】「御上先生」生徒役美女「お顔小さすぎる」美脚スラリの大胆スリットドレス姿
吉柳は、自身がゲストとして出演した21日放送のTBS系音楽番組「Spicy Sessions」についての告知とともに「感無量、胸熱、最高、ありがとう世界。な日でした。口角あがりっぱなしだったなぁ…」と出演への興奮を報告。同番組出演時の衣装でのオフショットを複数枚投稿しており、大胆に開いたスリットから、赤いヒールを履いたスラリと長く美しい脚をのぞかせている。
この投稿にファンからは「かっこよすぎる」「お顔小さすぎる」「脚が長くて見惚れちゃう」「腰の位置がレベチ」「まさに美神」「美しさがどんどん更新されてる」「着こなせるのすごい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「御上先生」生徒役美女「お顔小さすぎる」美脚スラリの大胆スリットドレス姿
◆吉柳咲良、美脚全開の衣装姿公開
吉柳は、自身がゲストとして出演した21日放送のTBS系音楽番組「Spicy Sessions」についての告知とともに「感無量、胸熱、最高、ありがとう世界。な日でした。口角あがりっぱなしだったなぁ…」と出演への興奮を報告。同番組出演時の衣装でのオフショットを複数枚投稿しており、大胆に開いたスリットから、赤いヒールを履いたスラリと長く美しい脚をのぞかせている。
◆吉柳咲良の投稿が話題
この投稿にファンからは「かっこよすぎる」「お顔小さすぎる」「脚が長くて見惚れちゃう」「腰の位置がレベチ」「まさに美神」「美しさがどんどん更新されてる」「着こなせるのすごい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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