スザンヌ、息子の小学校卒業を顔出し報告「お母さん似のイケメン」「大きくなりましたね」と反響
【モデルプレス＝2026/03/22】タレントのスザンヌが3月22日までに、自身のInstagramを更新。息子の小学校卒業を報告し、反響を呼んでいる。
【写真】39歳美女タレント「幸せが溢れてる」息子の小学校卒業式ショット
スザンヌは「息子の小学校卒業式でした」と、息子が小学校を卒業したことを報告し、卒業式会場の入口での記念ショットや、小学生時代の息子との2ショットなどを投稿。小学校入学の頃は「朝になると涙が止まらなくて、何度も何度も振り返りながら 学校へ向かっていました」と当時からの成長をしみじみとつづっている。
また「一人っ子の我が家にとって、この小学校卒業は最初で最後」「息子からもらったお手紙と動画のプレゼントは、わたしの人生最大のギフトになりました」と感慨ひとしおだったようで、写真には「卒業おめでとう だいだいだいすき」とメッセージや、卒業式で化粧がとれるほど泣いたことも書きこまれている。
この投稿にはお祝いの言葉とともに「お母さん似のイケメン」「これからが楽しみ」「大きくなりましたね」「利発なキリっとしたお顔の息子さん」「感動で泣いちゃったのね」「ステキなお母さん」「幸せが溢れてる」と反響を呼んでいる。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳美女タレント「幸せが溢れてる」息子の小学校卒業式ショット
◆スザンヌ、息子の小学校卒業を報告
スザンヌは「息子の小学校卒業式でした」と、息子が小学校を卒業したことを報告し、卒業式会場の入口での記念ショットや、小学生時代の息子との2ショットなどを投稿。小学校入学の頃は「朝になると涙が止まらなくて、何度も何度も振り返りながら 学校へ向かっていました」と当時からの成長をしみじみとつづっている。
◆スザンヌの投稿に反響
この投稿にはお祝いの言葉とともに「お母さん似のイケメン」「これからが楽しみ」「大きくなりましたね」「利発なキリっとしたお顔の息子さん」「感動で泣いちゃったのね」「ステキなお母さん」「幸せが溢れてる」と反響を呼んでいる。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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