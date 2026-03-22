【セリエA】パルマ 0−2 クレモネーゼ（日本時間3月21日／エンニオ・タルディーニ）

【映像】鈴木彩艶を襲った「急加速イーグルショット」

日本代表GKもお手上げの一撃だった。実戦復帰2戦目となったパルマの守護神・鈴木彩艶が失点した超絶シュートにはファンも同情の声を寄せている。

日本時間3月21日のセリエA第30節で、パルマはホームでクレモネーゼと対戦。昨年11月に左手を骨折した鈴木は、前節のトリノ戦で先発復帰し（1−4で敗戦）、この2試合連続のスタメンとなった。

ただ、鈴木にとっては前節同様に悔しい試合となった。まず、スコアレスで迎えた54分。クレモネーゼのクロスはパルマのDFサシャ・ブリチギが中途半端にクリアし、ボックス外に流れたボールに反応したMFユセフ・マレーがダイレクトで左足一閃。モロッコ代表が約25mの距離から放ったミドルシュートは、インパクト直後にワンバウンドして、そこからグンと伸びて加速する強烈な一撃に。鈴木も果敢にダイブして手を伸ばしたもののボールに触ることができず、シュートはゴール右隅に突き刺さった。

SNSでは驚愕と同情の声

鈴木が唖然とし、パルマの本拠地エンニオ・タルディーニが静まり返るほどのゴラッソには、ファンもリアクション。ABEMAのコメントやSNSでは、「これはとんでもねーゴール」「松山光くんのイーグルショットだ」「シュートがすげーわ」「バケモンやん」「すげえななんだこれ」「月間ベストゴールになりそう」とマレーのミドルに驚愕しつつ、「どんなGKでも無理」「さすがにこれは彩艶ノーチャンだわ」「漫画みたいな軌道だったな、ノーチャンス」「無理すぎる」と鈴木に同情する声なども数多く寄せられていた。

さらにパルマは68分にも失点。この場面でも鈴木は、FWジェイミー・ヴァーディーのパスに抜け出したMFヤリ・ヴァンテプッテとの1対1を強いられ、GKとしてはノーチャンスに近い形だった。このまま0−2で敗れたパルマは2連敗となった。

戦列復帰後の2試合で計6失点と苦しい時を過ごしている鈴木だが、来週からは日本代表に合流。イギリス遠征（日本時間3月29日にスコットランド戦、4月1日にイングランド戦）ではビッグセーブに期待したい。

（ABEMA de DAZN／セリエA）

