まさか！ ３月シリーズの森保J選出の守護神が思わぬ失策。バックパスをキープ→相手FWのプレスをかわし切れず失点
３月の欧州遠征に臨む日本代表にも選ばれている名手が、まさかの失策だ。
サンフレッチェ広島は３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）第８節で、清水エスパルスと敵地で対戦している。
19分に吉田豊の豪快なシュートで先制点を献上。その２分後、追加点を奪われる。
味方のバックパスを受けたGK大迫敬介だが、キープしているところでプレスをかけてきた清水のFWオ・セフンをかわし切れず、そのまま押し込まれてしまった。
思いもよらぬ形でゴールを割られてしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】サンフレ大迫がまさかの形で失点
サンフレッチェ広島は３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）第８節で、清水エスパルスと敵地で対戦している。
19分に吉田豊の豪快なシュートで先制点を献上。その２分後、追加点を奪われる。
味方のバックパスを受けたGK大迫敬介だが、キープしているところでプレスをかけてきた清水のFWオ・セフンをかわし切れず、そのまま押し込まれてしまった。
思いもよらぬ形でゴールを割られてしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】サンフレ大迫がまさかの形で失点