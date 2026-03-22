まさか！ ３月シリーズの森保J選出の守護神が思わぬ失策。バックパスをキープ→相手FWのプレスをかわし切れず失点

まさか！ ３月シリーズの森保J選出の守護神が思わぬ失策。バックパスをキープ→相手FWのプレスをかわし切れず失点