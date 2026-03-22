思わぬ形で失点した大迫。写真：滝川敏之

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　３月の欧州遠征に臨む日本代表にも選ばれている名手が、まさかの失策だ。

　サンフレッチェ広島は３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（WEST）第８節で、清水エスパルスと敵地で対戦している。

　19分に吉田豊の豪快なシュートで先制点を献上。その２分後、追加点を奪われる。
 
　味方のバックパスを受けたGK大迫敬介だが、キープしているところでプレスをかけてきた清水のFWオ・セフンをかわし切れず、そのまま押し込まれてしまった。

　思いもよらぬ形でゴールを割られてしまった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】サンフレ大迫がまさかの形で失点

 