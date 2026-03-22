「馬がウォーミングアップ…」国立でまさかの光景。川崎の投稿にSNS騒然「今日、サッカーの試合ですよね？」「意味がわからない」
試合前の国立で“まさかの光景”だ。
川崎フロンターレは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節で横浜F・マリノスと対戦する。15時キックオフの約４時間前、クラブ公式Xが投稿した動画が反響を呼んだ。
「馬がウォーミングアップのため陸上トラックへ」と題された映像には、会場の国立競技場のトラックを颯爽と駆ける一頭の馬の姿が。サッカーの試合前とは思えない異様な光景に、SNS上では驚きの声が相次いだ。
クラブによると、この横浜FM戦では流鏑馬（やぶさめ）による“始球式”ならぬ「始“弓”式」を実施予定。クラブ初、そしてJリーグでも前例のない試みとみられ、異色の演出で“神奈川ダービー”を盛り上げる狙いだ。
投稿された動画にはファンも即反応。「馬がウォーミングアップ…」「なんという違和感w」「意味がわからない」「いろいろおかしい」「今日、サッカーの試合ですよね？」「本当に国立走ってる。笑」といった戸惑い混じりのコメントのほか、「川崎のブレない姿勢が好き」とユニークな企画を歓迎する声も上がった。
試合前から話題をさらった前代未聞の演出。ピッチ内外で注目を集める一戦となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】国立を馬が疾走！異例すぎる“ウォーミングアップ”
川崎フロンターレは３月22日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第８節で横浜F・マリノスと対戦する。15時キックオフの約４時間前、クラブ公式Xが投稿した動画が反響を呼んだ。
「馬がウォーミングアップのため陸上トラックへ」と題された映像には、会場の国立競技場のトラックを颯爽と駆ける一頭の馬の姿が。サッカーの試合前とは思えない異様な光景に、SNS上では驚きの声が相次いだ。
クラブによると、この横浜FM戦では流鏑馬（やぶさめ）による“始球式”ならぬ「始“弓”式」を実施予定。クラブ初、そしてJリーグでも前例のない試みとみられ、異色の演出で“神奈川ダービー”を盛り上げる狙いだ。
試合前から話題をさらった前代未聞の演出。ピッチ内外で注目を集める一戦となりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】国立を馬が疾走！異例すぎる“ウォーミングアップ”