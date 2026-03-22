EBiDANの6人組グループ・Lienel、メジャーデビュー曲タイトル発表 コメント入りティザー映像が公開
スターダストプロモーション所属、EBiDAN注目の6人組メインボーカル＆ダンスグループ・Lienel（リエネル）のメジャーデビュー曲が「メロ・コレクション」に決定。また、デビューのサプライズ発表と本人コメントが収められたティザー映像が22日に公開された。
【動画】Lienel、メジャーデビュー決定のサプライズ発表
Lienelのメジャーデビューは3月18日、東京・新宿住友ビル 三角広場で開催された1st EP『Osyan』発売日リリースイベントで、SPゲストの綾小路翔からサプライズ発表された。同時にデビューのための契約書がシンガポールにあることも発覚。デビューのためには、シンガポールへメンバーが契約書を取りに行くという海外渡航ミッションが課される。
公開されたティザー映像には、このサプライズ発表の模様と、Lienelメンバーのメジャーデビューに向けたコメントが収められた。
Lienelは、EBiDAN史上最大規模のオーディションを経て結成され、これまでのEBiDANの歴史やノウハウを凝縮させたグループ。大人びた恋愛曲からパーティーソングまで、ジャンルにとらわれず、EBiDANの先輩たちが築いてきた多様なジャンルを網羅する“EBiDAN全部乗せ”グループとなる。
【動画】Lienel、メジャーデビュー決定のサプライズ発表
Lienelのメジャーデビューは3月18日、東京・新宿住友ビル 三角広場で開催された1st EP『Osyan』発売日リリースイベントで、SPゲストの綾小路翔からサプライズ発表された。同時にデビューのための契約書がシンガポールにあることも発覚。デビューのためには、シンガポールへメンバーが契約書を取りに行くという海外渡航ミッションが課される。
Lienelは、EBiDAN史上最大規模のオーディションを経て結成され、これまでのEBiDANの歴史やノウハウを凝縮させたグループ。大人びた恋愛曲からパーティーソングまで、ジャンルにとらわれず、EBiDANの先輩たちが築いてきた多様なジャンルを網羅する“EBiDAN全部乗せ”グループとなる。