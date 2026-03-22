3児の母・滝沢眞規子「お休みの日にささっと作り置き」ズラリと並んだおかず公開「野菜たっぷりでヘルシー」「多忙な中たくさん作ってて尊敬」と反響
【モデルプレス＝2026/03/22】モデルの滝沢眞規子が3月21日、自身のInstagramを更新。多種の作り置きおかずを公開した。
【写真】47歳3児の母モデル「季節を感じられるメニューが素敵」彩り豊かな作り置きおかず9種
滝沢は「お休みの日にささっと作り置きです」とコメントし、保存容器に詰められた「ピリ辛ナス」「おから煮」「菜の花とスナップエンドウのマリネ」「人参ラペ」「紫芋のマッシュ」と愛犬用の芋とささみの作り置きを公開。「お弁当や夕飯に適当に食べます」と使い方をつづった。
この投稿に、ファンからは「野菜たっぷりでヘルシー」「多忙な中のたくさん作ってて尊敬する」「彩り綺麗」「レシピ教えてほしい」「季節を感じられるメニューが素敵」などと反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】47歳3児の母モデル「季節を感じられるメニューが素敵」彩り豊かな作り置きおかず9種
◆滝沢眞規子、作り置きおかず公開
滝沢は「お休みの日にささっと作り置きです」とコメントし、保存容器に詰められた「ピリ辛ナス」「おから煮」「菜の花とスナップエンドウのマリネ」「人参ラペ」「紫芋のマッシュ」と愛犬用の芋とささみの作り置きを公開。「お弁当や夕飯に適当に食べます」と使い方をつづった。
◆滝沢眞規子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「野菜たっぷりでヘルシー」「多忙な中のたくさん作ってて尊敬する」「彩り綺麗」「レシピ教えてほしい」「季節を感じられるメニューが素敵」などと反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
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